Mancano appena tre settimane al via della regular season NBA 2020-21 ma le sorprese sul mercato non sembrano essere finite. La squadra più chiacchierata delle ultime settimane, gli Houston Rockets, riescono a cedere Russell Westbrook e lo spediscono agli Washington Wizards in cambio di John Wall e della prima scelta (protetta) al Draft 2023 della franchigia della capitale. Che Westbrook volesse lasciare il Texas e che avesse rotto con l'ambiente dei Rockets era risaputo, viceversa il presente di Wall pareva essere ancora a Washington visto che appena una settimana fa il general manager Tommy Sheppard aveva dichiarato che non c'era alcuna intenzione di cederlo. Secondo ESPN nelle ultime ore le due franchigie hanno ripreso a parlare e hanno trovato l'accordo per scambiarsi i playmaker e i loro contrattoni, sostanzialmente.