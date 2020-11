Finisce la storia d'amore tra Marco Belinelli e la NBA. La guardia azzurra classe 1986, reduce dalla fine del rapporto coi San Antonio Spurs, ha deciso di tornare in Italia e firmare un contratto pluriennale, 3 anni con la Segafredo Virtus Bologna. Dopo 13 stagioni negli Stati Uniti, il "Beli" fa quindi ritorno nel club in cui è partito nel 1997 e dove è rimasto fino al 2002, allenandosi con dei "grandi" come Ettore Messina, Manu Ginobili, Antoine Rigaudeau e Alessandro Abbio. Poi dal 2003 al 2007 l'altra sponda di Bologna, la Fortitudo, con la vittoria dello Scudetto e della Supercoppa 2005: il perfetto trampolino di lancio per l'NBA dove è stato 18esima scelta assoluta al Draft 2007 per i Golden State Warriors.

E’ arrivato il Black Friday su Eurosport! Accedi alla nostra incredibile offerta e goditi tutti gli eventi di basket nel 2021 scontati del 50% sul prezzo annuale!

NBA Belinelli sul razzismo: "Chi non è nero, non capisce quanto soffrono" 28/08/2020 A 11:54

Ora, dopo 13 anni e 9 maglie diverse, Marco Belinelli a 34 anni decide di far ritorno in Italia, nella sua Bologna, e di firmare con l'ambiziosa Virtus Segafredo del patron Zanetti, club che mira a tornare sul trono sia in Italia, sia in Europa, conquistando un posto in Eurolega già dal 2021-22. L'aggiunta di "Beli" certamente aumenta di parecchio le quotazioni della Virtus di Sasha Djordjevic e di Milos Teodosic nella corsa al titolo in Italia che per forza di cose la vedrà scontrarsi con l'Olimpia Milano del già citato Messina. Queste le sue prime parole riportate dal sito ufficiale della Virtus:

Il progetto della Virtus Segafredo Bologna è un progetto che mi ha interessato da subito. Un progetto stimolante, nel quale sono certo potrò contribuire in maniera importante

Da Rusconi a Mannion, i giocatori italiani in NBA

Nell'ultima stagionea gli Spurs Marco non era stato troppo utilizzato da coach Gregg Popovich e le sue cifre erano le più basse in carriera dai tempi dell'anno da rookie (6.3 punti in circa 15' di media col 37,6% da tre). C'era la convinzione diffusa che avrebbe potuto ricevere offerte per un contratto di un anno al minimo salariale (poco più di 2.5 milioni di dollari) da una contender per il titolo come i Lakers, i Bucks, i Clippers, i 76ers o anche gli stessi Warriors, essendo comunque una guardia dotata di tiro da fuori, di giocare bene senza palla e di agire da playmaker secondario, ma evidentemente nessuna proposta è stata convincente e così la tentazione e il contratto lungo messo sul tavolo dalla Virtus Bologna lo hanno convinto a far ritorno in Italia.

Il "Beli", che in questi giorni era in Italia ed era tra i rappresentanti della delegazione NBA che è stata accolta in udienza in Vaticano da Papa Francesco per parlare dell'impegno sociale dei giocatori, chiude dunque la sua esperienza in America con il titolo vinto nel 2014 con gli Spurs, con la gara del tiro da tre vinta lo stesso anno nell'All Star Weekend di New Orleans, e con la soddisfazione di aver incassato quasi 50 milioni di dollari, cifra che lo rende uno degli sportivi italiani più ricchi di sempre.

Belinelli e le star NBA dal Papa per dire "no al razzismo"

Serie A Belinelli: "Seguire Messina a Milano? Magari tra qualche anno... In finale tifo Pozzecco" 12/06/2019 A 16:24