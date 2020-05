Coronavirus: sollievo per Patrick Ewing, ha lasciato l'ospedale e sta meglio

Dal nostro partner OAsport.it

Può decisamente tirare un sospiro di sollievo Patrick Ewing, ex stella della NBA e giocatore simbolo dei New York Knicks. Il 57enne attuale tecnico della Georgetown University era stato infatti ricoverato in ospedale per aver contratto il Coronavirus. Fortunatamente, come riportato dall’Ansa, le condizioni di Ewing sono migliorate e dunque l’ex giocatore americano di basket è stato dimesso dalla struttura in condizioni decisamente migliori.

"Voglio ringraziare i medici e il personale ospedaliero per essersi presi cura di mio padre durante il suo ricovero, così come tutti coloro che ci hanno contattato con pensieri e preghiere. Papà è a casa e sta migliorando. Continueremo a monitorare i suoi sintomi e a seguire le linee guida del Cdc. Spero che tutti continuino a stare al sicuro e a proteggere se stessi e i loro cari", le parole del figlio di Ewing.

