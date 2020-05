Da Bargnani a Gallinari passando per Esposito e Belinelli: chi è l'italiano con più successo in NBA?

Sono passati 25 da quando sbarcarono in NBA i pionieri Enzo Esposito e Stefano Rusconi, apripista per i vari Bargnani, Belinelli, Gallinari, Datome e Melli, gli azzurri che si sono ritagliati uno spazio nella Lega più famosa al mondo negli anni 2000. In attesa che nel prossimo decennio la truppa italiana venga ampliata con gli arrivi di due talenti come Nico Mannion e Paolo Banchero.

In una lega sportiva come la NBA che è sempre più globale, con 108 giocatori provenienti da 38 paesi al via della stagione 2019-20, anche l'Italia è riuscita a ritagliarsi un suo spazio. Sono passati 25 anni dai primi sbarchi, dai "pionieri" Enzo Esposito e Stefano Rusconi che nel 1995 attraversarono l'oceano per misurarsi con i campioni americani; nel primo decennio del 2000 si è toccato il punto più alto, con Andrea Bargnani, Marco Belinelli e Danilo Gallinari scelti nelle prime posizioni del Draft, dal 2006 al 2008. Poi in questo decennio i tentativi di Gigi Datome e Nik Melli, desiderosi di nuove avventure dopo aver ben figurato in Italia e in Europa. Il presente dice che l'Italia ha tre giocatori in NBA ma in futuro potrebbero aumentare: caldi i nomi di Nico Mannion, che verrà scelto al prossimo Draft, e di Paolo Banchero, talento delle high school americane, nato negli USA, ma destinato ad un futuro brillante da azzurro, oltre che al college e poi in NBA.

Il tricolore sventola non solo sul parquet: tra i più noti, Ettore Messina è stato consulente ai Lakers di Kobe Bryant e poi per 5 anni vice di Popovich ai San Antonio Spurs, Sergio Scariolo è dall'estate 2018 nello staff dei Toronto Raptors con cui ha vinto il titolo 2019, Riccardo Fois è da quest'anno tra gli allenatori dei Phoenix Suns dopo una brillante esperienza al college a Gonzaga, mentre Matteo Zuretti è una delle personalità di spicco negli uffici dell'Associazione Giocatori, la NBPA, a New York.

Andrea Bargnani (2006-2016)

Il lungo romano del 1985 è stato prima scelta assoluta del Draft 2006 per i Toronto Raptors, il primo europeo di sempre ad essere chiamato alla 1! Si presentò da campione d'Italia con la Benetton Treviso e da miglior giovane di Eurolega, accompagnato da Maurizio Gherardini, suo general manager in Veneto e poi dirigente in Canada. Talento cristallino con doti balistiche e offensive fuori dal comune per uno di quell'altezza (213 centimetri), ha sempre dovuto convivere con gli infortuni (diversi e decisivi nelle sue esperienze con Knicks e Nets) e con l'etichetta di essere "soft". Ha vaggiato in doppia cifra per punti in 9 delle 10 stagioni NBA: il top nel 2010-11 con 21.4 di media e il record di 41 punti l'8 dicembre 2010 al Madison contro i Knicks.

Marco Belinelli (2007-presente)

La guardia bolognese del 1986 arriva in NBA nel 2007, scelto alla numero 18 del Draft dai Golden State Warriors. Sbarca in America dopo buone cose con la Fortitudo Bologna e una prestazione brillante con l'Italia contro gli USA ai Mondiali 2006, la gara che "lo mette sulla mappa". Il "Beli" fatica all'inizio ma non molla mai, cambia tantissime città e tantissime maglie, ma è cocciuto e alla fine la sua perseveranza pagherà: si fa spazio a New Orleans al fianco di Chris Paul, si fa notare con i Chicago Bulls e si afferma ai San Antonio Spurs dove nel 2014 vince la gara del tiro da tre punti all'All Star Game e soprattutto il titolo al fianco di Duncan, Ginobili e Parker. Il primo e unico italiano a conquistare l'anello. Poi Kings, Hornets, Hawks, 76ers e di nuovo Spurs, sempre trovando il modo di rendersi utile.

Luigi Datome (2013-2015)

L'ala del 1987 vola in America nell'estate 2013 dopo una stagione da MVP della Serie A e dopo aver portato la Virtus Roma alla finale Scudetto. Firma con i Detroit Pistons ma l'avventura è in salita a causa di un infortunio in estate con la Nazionale che gli fa saltare la preseason. Non trova spazio nelle rotazioni, segna 13 punti contro Cleveland il 23 dicembre ma il suo minutaggio è risicato. Nella stagione successiva scende addirittura in D-League, poi viene scambiato e finisce ai Celtics. A Boston, in 18 partite segna gli stessi punti fatti a Detroit in un anno e mezzo, 94, e nell'ultima gara di regular season firma il suo career high con 22. Giocherà i playoff (fuori subito contro i Cavs di LeBron) e poi tornerà in Europa, al Fenerbahce.

Vincenzo Esposito (1995-1996)

Classe 1969, guardia conosciuta come "El Diablo", oggi allenatore a Brescia, è stato il primo italiano a firmare un contratto e poi a segnare dei punti in NBA. L'ex giocatore di Caserta e Fortitudo Bologna firma nel maggio 1995 con i neonati Toronto Raptors e il 15 novembre, contro gli Houston Rockets, mette a referto un punto su tiro libero! Chiuderà la stagione con 30 gare giocate e un totale di 116 punti segnati (3.9 punti in 9.4 minuti di media): Esposito si è però tolto alcune soddisfazioni, come i 12 punti contro Miami, la vittoria contro i Bulls di Jordan (una delle 10 dell'annata da 72 successi) e i 18 punti contro i Knicks nello scenario del Madison Square Garden di New York.

Danilo Gallinari (2008-presente)

Al netto dei tantissimi infortuni, l'italiano con la carriera di maggior livello in NBA nell'arco di 12 anni, e uno degli sportivi italiani più ricchi di sempre (quasi 140 milioni di dollari intascati solo dai contratti NBA, ndr). Nato l'8/8/88, figlio d'arte (papà Vittoria era nella grande Milano di Dan Peterson), Danilo è un'ala dal talento cristallino, viene scelto alla 6 del Draft 2008 dai New York Knicks di Mike D'Antoni e poi giocherà anche con Nuggers, Clippers e Thunder. A Denver e lo scorso anni coi Clippers vive le sue stagioni migliori, da quasi All Star (oltre 19 punti di media nel 2016 e 2019), e disputa anche i playoff. Il suo record di punti NBA sono i 47 del 10 aprile 2015 nella sfida tra Nuggets e Dallas Mavericks: definisce Denver come la sua "casa" negli USA.

Nicolò Melli (2019-presente)

L'ala classe 1991 di Reggio Emilia si decide andare in NBA solo nell'estate 2019 dopo che già in passato aveva avuto diverse proposte. Nik si conferma persona, prima che giocatore, con notevole buon senso, capace di costruirsi una carriera fatta di step "giusti": dopo gli alti e bassi a Milano, è rinato al Bamberg con Trinchieri, poi la definitiva affermazione con Obradovic al Fenerbahce con due Final Four di Eurolega da protagonista. Accetta la corte dei nuovi New Orleans Pelicans del GM David Griffin ed è stimolato da un progetto con un mix di giovani di talento (Zion, Ingram, Lonzo Ball) e veterani navigati (Redick): Melli riesce a rendersi utile, sfrutta al meglio lo spazio concessogli da coach Gentry e per due volte tocca quota 20 punti, contro Warriors e Pistons.

Stefano Rusconi (1995-1996)

Il centro classe 1968 tentò il salto nella NBA nel 1995, dopo che fu scelto al Draft 1990 con il numero 52 dai Cavs che poi lo scambiarono subito coi Suns. Rusconi provò l'avventura in America dopo 10 anni da professionista in Italia, 6 a Varese e 4 con la Benetton Treviso con cui vinse lo Scudetto 1992, tre Coppa Italia e una Coppa delle Coppe, e fu MVP in A nel 1994-95. Con Phoenix firma un triennale da 2.1 milioni di dollari ma non si ambienterà mai, essendo passato da titolare fisso in Italia a ultimo nelle rotazioni dei Suns: per lui 7 partite in totale con complessivi 8 punti, 6 rimbalzi e 3 assist in 30 minuti, poi il taglio il 31 gennnaio 1996 e il ritorno a casa.

Il futuro: Mannion e Banchero

Reduce da una stagione con alti e bassi al college ad Arizona, Nico Mannion si è dichiarato per il Draft NBA 2020 dove, secondo gli esperti, dovrebbe essere scelto nella secondo metà del primo giro (tra la 15 e la 30), e quindi con un contratto garantito. Il "Red Mamba" è italiano a tutti gli effetti, ha già esordito in Nazionale ed è destinato ad un solido futuro in azzurro nel ruolo di playmaker dove da anni c'è un grosso buco, soprattutto dopo l'addio di Hackett e Luca Vitali.

Paolo Banchero è invece il nome nuovo: figlio di Mario Banchero, ex giocatore di football, e di Rhonda Smith, ex giocatrice anche in WNBA e nella nazionale americana, è una stella delle high school, è al terzo anno al liceo "O'Dea" di Seattle, ed è tra i primi 5 di tutta america della sua classe 2021. Atletica ala di oltre 2 metri, è corteggiato dai migliori college, da Kentucky a Kansas fino a Gonzaga e a Washington, l'ateneo di casa a Seattle. Lui rappresenta il futuro e la federazione italiana sta facendo di tutto per fargli avere lo status di italiano "vero".

