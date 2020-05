Dopo Jordan, ecco LeBron James al fianco di Bugs Bunny: nel 2021 uscirà "Space Jam: A New Legacy"

LeBron James Space Jam a New Legacy

LeBron James ha svelato attraverso un breve video su Instagram nome e logo del film che raccoglierà l'eredità della famosissima collabroazione animata tra Michael Jordan e i personaggi della Warner Bros: si chiamerà "Space Jam: A New Legacy", uscirà il 16 luglio 2021 e avrà ancora Bugs Bunny come co-protagonista.

Non sarà Space Jam 2, ma "Space Jam: A New Legacy". Attraverso un video di una manciata di secondi, LeBron James ha rivelato nome e logo del nuovo film che lo vedrà raccogliere l'eredità di Michael Jordan alla guida della strana squadra di basket formata dai personaggi animati della Warner Bros.

Il sequel, annunciato per la prima volta nel 2014, è stato registrato nell'estate del 2019 e sarà pronto per uscire nelle sale cinematografiche il 16 luglio 2021. La serie di emoji utilizzate da LeBron e la prima bozza della locandina lasciano intendere come, ancora una volta, sarà Bugs Bunny ad avere il ruolo di co-protagonista.

NBA LeBron James: "Futuro? Voglio essere un Laker per il resto della mia vita" 21/03/2020 A 15:38

Proprio come successo per il film originale, c'è grande attesa per i cameo di diversi giocatori NBA: aspettiamoci di vedere sul grande schermo anche Anthony Davis, ora compagno di LeBron ai Los Angeles Lakers, Klay Thompson, stella dei Golden State Warriors, e Chris Paul, point-guard degli Oklahoma City Thunder.

Play Icon WATCH Michael Jordan e LeBron James a confronto: le migliori azioni alle Olimpiadi 00:02:31

NBA Facciamo i conti: il virus, l'NBA e una perdita colossale, a rischio un miliardo di dollari 14/03/2020 A 07:24