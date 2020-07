Dwight Howard ha deciso, giocherà: "Donerò lo stipendio contro le discriminazioni razziali"

Aveva deciso di non giocare l'ultima parte di stagione NBA quest’anno, ma Dwight Howard ci ha ripensato: giocherà e donerà il suo stipendio (700.000 dollari) alla “Breathe Again” associazione che combatte le discriminazioni razziali.

Nel 2004 aveva iniziato proprio ad Orlando, in maglia Magic. Quest’anno, nel 2020 lì ad Orlando proverà ad agguantare il sogno dell’anello con i Los Angeles Lakers. Si perché Dwight Howard fa dietrofront, giocherà nella fase finale a Disneyworld in questa strana NBA del 2020. Il centro di LA aveva pensato di lasciare per dedicarsi al 100% al movimento Black Lives Matter ma ci ha ripensato, come lui stesso a dichiarato a CNN Tonight with Don Lemon.

Sì, raggiungerò la squadra e i miei compagni a Orlando: ho un obbligo contrattuale (e non solo) con loro, con i tifosi, con i Lakers e tutta l’organizzazione, ma al tempo stesso devo rispettare e restare coerente con quanto promesso alla mia famiglia e alla mia comunità. Ci sarà un bel po’ di lavoro da fare ad Atlanta e in giro per gli USA, dobbiamo assicurarci che le persone guardandoci giocare non si dimentichino quello che sta accadendo nelle nostre città

La “lotta” di Howard per combattere le discriminazioni razziali quindi partirà dal campo da basket di Disneyworld per portare da un lato un messaggio positivo, dall’altro anche qualcosa di materiale. Dwight Howard infatti donerà la parte restante del suo stipendio, circa 700.000 dollari, maturato nei giorni di partite in Florida all’associazione “Breathe Again”, organizzazione nata nel 2015 per combattere ogni tipo di discriminazione razziale.

Ci sarà tanto tempo da trascorrere all’interno della bolla: lo userò al meglio, per promuovere diverse battaglie. Il mio stipendio sarà una boccata d’aria fresca per la comunità

