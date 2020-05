Si tratta del primo modello Nike prodotte per Michael Jordan che lui stesso ha usato e autografato: la casa d'aste britannica Sotheby's ha aperto la contesa che si concluderà domenica 17 maggio, giorno in cui andranno in onda gli ultimi due episodi della serie sui Chicago Bulls che sta spopolando.

Il marchio Jordan è sempre in auge, è un "evergreen", e lo è ancora di più in questo momento, con la serie "The Last Dance" sui Chicago Bulls che sta letteralmente spopolando con oltre 6 milioni di spettatori a serata. Quindi, perchè non cavalcare l'onda: infatti la casa d'aste britannica Sotheby's ha deciso di puntare forte su un paio di scarpe Nike Jordan 1 del 1985, il primo modello in assoluto indossato da MJ dopo la firma del contratto col brand del baffo, e ha fatto partire le contrattazioni da una base di 100mila dollari. Si stima che il prezzo potrebbe superare i 150mila dollari: c'è tempo fino a domenica 17 maggio, guarda caso il giorno in cui negli Stati Uniti andranno in onda gli ultimi due episodi di "The Last Dance", il 9 e il 10.

NBA Oscar Robertson, il Re della tripla doppia DA 5 ORE

Queste scarpe, queste Jordan 1, sono un pezzo per collezionisti veri, degli "sneakerhead" di assoluto livello: sono state realizzate su misura per Michael Jordan nelle taglie 47 e 47 1/2 con i colori dei Chicago Bulls, bianco, nero e rosso. Ovviamente sono state utilizzate e poi anche autografate da MJ!

Michael Jordan, 1985 Credit Foto Getty Images

Come ha specificato Sotheby's, le scarpe sono in offerta dalla collezione di Jordan Geller, collezionista e fondatore del Shoezeum, il primo museo di sneaker al mondo.

Play Icon WATCH Michael Jordan: "The Last Dance? Senza Phil Jackson io non avrei più giocato" 00:03:52

NBA I Cavs tornano in palestra, Kevin Love: "Una botta di dopamina, mi ha risollevato il morale" DA 5 ORE