🧠 Eurosport Superquiz, quante ne sai di "The Last Dance"?

The Last Dance superquiz

Sei un vero appassionato di "The Last Dance", la docu-series che ripercorre l'intera carriera di Michael Jordan con i Chicago Bulls partendo dalla sua ultima stagione? Mettiti alla prova con il nostro quiz!

"The Last Dance" ci ha accompagnato per 10 meravigliose puntate in cui abbiamo rivissuto il brivido dei mitici Chicago Bulls di Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman e Phil Jackson. È stata una serie così bella e avvincente che speravamo non finisse mai: ti ha appassionato così tanto da riuscire a rispondere correttamente a tutte le 23 domande che abbiamo preparato? Mettiti alla prova con il nostro Superquiz!

