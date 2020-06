Fase finale a Orlando: la NBA riapre il mercato, ma arrivano i forfait di Cousins, Ariza e Bradley

Avery Bradley #11 of the Los Angeles Lakers shoots a foul shot against the Phoenix Suns at the Staples Center on February 10, 2020 in Los Angeles, CA.

La NBA ha inserito una settimana di mercato tra il 23 e il 30 giugno per permettere alle squadre di sistemare i propri roster in vista della fase finale a Disneyworld. I primi colpi sono già stati piazzati, ma in contemporanea sono arrivati anche i primi forfait: DeMarcus Cousins, free-agent, non è interessato a partecipare, mentre Avery Bradley e Trevor Ariza non ci saranno per motivi famigliari.

Nonostante un aumento dei contagi in Florida, la NBA si prepara per la ripresa delle operazioni a Orlando, nella "bolla" di Disneyworld destinata a mantenere giocatori e staff tecnici isolati dal resto del mondo. Prima della ripresa degli allenamenti, la Lega ha deciso di introdurre una breve sessione di mercato tra il 23 e il 30 giugno per permettere alle 22 franchigie presenti alla fase finale di sistemare i propri roster rimpiazzando i giocatori che non saranno presenti per motivi personali o perché risultati positivi al coronavirus: i test per tutti i componenti delle squadre (giocatori e staff) sono cominciati oggi, mercoledì 24 giugno. Sarà una sessione di mercato anomala: gli scambi sono vietati (riprenderanno a fine stagione), ma sarà possibile ingaggiare giocatori svincolati che abbiano militato in NBA o in G-League nelle ultime due annate (dunque niente firme di giocatori provenienti dall'estero) o convertire i two-way contracts dei giocatori a roster nelle franchigie di G-League affiliate.

Primi colpi e primi forfait: Cousins, Bradley, Ariza e Bertans non saranno a Orlando

Alcune squadre hanno già piazzato le prime mosse pescando nel sommerso dei veterani. I Los Angeles Clippers si sono accordati con Joakim Noah, i Memphis Grizzlies con Anthony Tolliver e i Sacramento Kings con Corey Brewer. Tra i giocatori più interessanti rimasti sul mercato, ci sono Isaiah Thomas, JR Smith, Jamal Crawford, Ryan Anderson e Tyler Johnson, mentre DeMarcus Cousins, tagliato dai Lakers a fine febbraio, ha annunciato che non intende partecipare alla fase finale di Disneyworld per proseguire il programma di riabilitazione dopo la rottura del crociato sofferta lo scorso agosto così da poter cominciare al meglio la prossima stagione.

Con i primi colpi arrivano, però, anche i primi forfait, dati da giocatori che hanno scelto di non giocare a Orlando per motivi personali o famigliari. I Portland Trail Blazers dovranno fare a meno di Trevor Ariza, che ha optato per restare con il figlio affidatogli per 30 giorni dal tribunale proprio durante il periodo di quarantena delle squadre in Florida. I Washington Wizards non avranno Davis Bertans, che, in vista della free-agency, ha deciso di preservarsi da possibili infortuni, considerando anche il fatto che la franchigia della capitale ha chance molto risicate di qualificarsi e soprattutto ben figurare nella post-season.

La perdita più illustre è, al momento, quella di Avery Bradley per i Los Angeles Lakers. L'esterno gialloviola non sarà a Orlando per motivi famigliari: il figlio di 6 anni soffre dalla nascita di problemi respiratori, e Bradley non intende mettere a rischio la sua salute. I Lakers sfrutteranno la finestra di mercato alla ricerca di un sostituto, e il nome più caldo che circola nelle ultime ore è quello di JR Smith.

