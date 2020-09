La notizia era attesa e adesso è diventata ufficiale: va a Giannis Antetokounmpo il riconocimento di MVP della stagione 2019-20 di NBA. Per la stella dei Milwaukee Bucks, che nel terzetto dei finalisti ha avuto la meglio su LeBron James e James Harden, si tratta di un bis storico. Sempre in questa stagione, infatti, si era visto assegnare anche il titolo di miglior difensore dell'anno : una doppietta, quella di Giannis, che in passato era riuscita solamente a Michael Jordan nel 1987-88 e a Hakeem Olajuwon nel 1993-94.

The Greek Freak, che aveva vinto il titolo di MVP anche nella passata stagione, ha parlato del proprio futuro (e di quello dei Bucks) dopo l'ufficialità del riconoscimento: "Per ora voglio pensare alla mia famiglia e a migliorare - le sue parole -. Al momento opportuno parleremo di contratto e di futuro a Milwaukee. Se l'obiettivo rimane lo stesso per tutti, ovvero vincere il titolo, non vedo perché non restare a Milwaukee per altri 15 anni".