A Cleveland riapre il centro di allenamento, Larry Nance Jr., Cedi Osman e Ante Zizic condividono il campo con Love come se fosse il primo giorno di scuola. "È stato il periodo più lungo della mia vita senza poter tirare a canestro", ha detto il lungo da UCLA a ESPN.

La ripartenza della NBA è ancora lontana, si parla di seconda metà di giugno, ma intanto tre franchigie riaprono il centro d'allenamento: Trail Blazers, Nuggets e Cavaliers. Proprio a Cleveland si sono presentati in palestra Kevin Love, Larry Nance, il turco Cedi Osman e il croato Ante Zizic: ben distanziati l'uno dall'altro, ognuno a tirare su un canestro e con un assistente allenatore dedicato per passargli la palla. Una volta terminata la sessione si va dritti a casa, senza possibilità di farsi una doccia: le regole non lo consentono ma è già un grosso passo avanti come confermato dallo stesso Love a ESPN.

Non avevo mai passato così tanto tempo senza tirare. Perciò non mi importava di nulla: volevo solo fare due tiri

L'ex giocatore dei Timberwolves racconta nel dettaglio come è stato l'allenamento dopo che gli è stata misurata la temperatura prima di scendere sul campo: "L'allenamento è stato davvero strano. Non ho mai sudato così tanto. Ci vorrà un pò di tempo per adattarsi, ma si tratta certamente della prevenzione migliore in questo momento. Cambierà sicuramente il modo in cui interagiamo, soprattutto per quanto riguarda la vita quotidiana. Mi sono dovuto abituare ad avere uno degli assistenti, Dan Geriot, che mi passava la palla con la mascherina ed i guanti. È proprio strano".

Love ha poi spiegato di essere arrivato al campo già con le scarpe da gioco ma di aver poi trovato due cambi e due palloni esclusivamente per lui in uno spogliatoio dedicato; inoltre ogni giocatore aveva un tavolo con disinfettante, snack, asciugamani e acqua. "Ho dovuto portare un paio di scarpe da casa, e per quanto riguarda la doccia mi sono dovuto lavare a casa. E vi assicuro che per me che sudo tanto non è proprio il massimo. Ma non ci faccio troppo caso. Per me è stata già una bella iniezione di fiducia poter tornare in campo a sudare rispetto alla routine in casa con il tapis roulant", ha aggiunto il campione NBA 2016 precisando che ai giocatori era possibile accedere solo al campo e alle sale pesi, mentre le docce (essendo in comune) erano off-limits.

Per me, che gioco a pallacanestro da circa 25 anni, non era mai passato così tanto tempo senza toccare un pallone. Ed è una cosa che davvero amo fare. È stata una botta di dopamina, è stato bello tornare a tirare e ad allenarmi fuori da casa. Mi ha risollevato il morale

Certamente è ancora lontana la ripartenza della stagione, ma questo ritorno in palestra è fondamentale per alcuni giocatori per ritrovare la routine e per tenere viva la speranza che si possa ritrovare quella normalità che è stata completamente smarrita negli ultimi mesi.

