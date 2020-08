I risultati della notte: Gallinari guida Oklahoma al successo, San Antonio sogna i playoff

Dal nostro partner OAsport.it

Si sono disputati questa notte sette incontri dell’NBA e in campo sono scesi tutti gli azzurri. Sorridono Danilo Gallinari e Marco Belinelli, mentre il ko contro gli Spurs mette la parola fine alle speranze di Niccolò Melli di andare ai playoff. Ancora un ko per Memphis, che rischia di perdere l’accesso allo spareggio.

Tornano al successo i Thunder, umiliano dei Wizards ormai con la testa fuori dalla bolla, e guidati da un Danilo Gallinari perfetto restano in scia a Houston per il quarto posto nella Western Conference. Oklahoma City parte subito forte (parziale 13-0), con il Gallo che festeggia i suoi 32 anni subito con 7 punti. Washington non può nulla, continua a inseguire, prova a riaprire i giochi – ma senza mai avvicinarsi – e alla fine cede 121-103. Per i Thunder sei giocatori in doppia cifra, con i 23 punti di Darius Bazley e i 20 in 21 minuti di Danilo Gallinari, con 3/5 da tre.

NBA La giocata della notte: Doncic-show, assist sotto le gambe davanti ad Antetokounmpo DA UN GIORNO

Vince Toronto e mette ancora più nei guai Memphis, ormai incapace di vincere. I Grizzlies cedono 108-99 e vedono l’ottavo posto vacillare, con Portland, San Antonio e Phoenix che potrebbero addirittura buttarli fuori dallo spareggio playoff. Non bastano un buon primo quarto e un ultimo quarto con i Raptors ormai rilassati a Memphis, che nei due periodi centrali subisce un pesantissimo 68-46 che chiude il discorso. Da segnalare un ritrovato Pascal Siakam che marca 26 punti

Sembrava una vittoria facile quella dei San Antonio Spurs contro i New Orleans Pelicans. Il derby tra Belinelli e Melli vedeva il primo andare al riposo lungo sul +17. Ma nel terzo quarto i Pelicans si impongono con un parziale di 32-19 e riaprono i giochi, con San Antonio obbligato agli straordinari, e a uno straordinario DeMar DeRozan per chiudere il match. Per Belinelli 14 punti in un match non entusiasmante, ma peggio fa Melli con 2 punti e una sfida da archiviare in fretta.

Spurs che restano in scia di Portland, con i Trail Blazers che vincono di misura una sfida fondamentale contro Philadelphia e ora sono a un passo dal sorpasso su Memphis. Portland che domina il primo quarto (33-19), ma poi permette ai 76ers di tornare in partita, di guidare gran parte dell’ultimo quarto, ma poi una tripla di Lillard a tre minuti dalla fine dà il là alla vittoria di Trail Blazers. Fenomenale la prestazione proprio di Damian Lillard autore di 51 punti e che sta portando i suoi ai playoff.

Serve un tempo supplementare ai Boston Celtics per avere la meglio degli Orlando Magic. Finisce 122-119, ma è l’indisciplina a costare ai Magic, con Boston che nell’overtime scappa via dalla piazzola. Miglior marcatore Gordon Hayward con 31 punti. Cadono, invece, i Los Angeles Clippers, che cedono contro i Brooklyn Nets in un match che aveva poco da dire a due squadre che già stanno pensando ai playoff. Ai Clippers non bastano i 39 punti di Kawhi Leonard, mentre per i Nets miglior marcatore è Caris LeVert con 27 punti.

Houston batte Sacramento per 129-112 e con questa sconfitta i Kings sono ufficialmente fuori dai playoff. Sacramento che guida per il primo tempo, ma già dal secondo quarto sono i Rockets a prendere in mano la partita, poi il sorpasso a inizio terzo quarto e nulla da fare con Houston che va anche a +24. Miglior marcatore Austin Rivers con 41 punti.

I risultati della notte

Oklahoma City Thunder – Washington Wizards 121-103

Toronto Raptors – Memphis Grizzlies 108-99

New Orleans Pelicans – San Antonio Spurs 113-122

Boston Celtics – Orlando Magic 122-119

Portland Trail Blazers – Philadelphia 76ers 124-121

Sacramento Kings – Houston Rockets 112-129

Los Angeles Clippers – Brooklyn Nets 120-129

duccio.fumero@oasport.it

Play Icon WATCH LeBron James e il tiro decisivo: "Mi piace avere la palla in mano alla fine..." 00:00:35

NBA I risultati della notte: Doncic batte Antetokounmpo, Phoenix ancora imbattuta DA UN GIORNO