Si fa sempre più chiaro il quadro delle semifinali di Conference nella notte in cui la NBA torna in scena dopo le proteste legate a numerose tematiche di natura razziale e sociale che hanno provocato il rinvio delle sei serie attive. Andiamo a vedere quanto accaduto nelle tre partite della notte.

Tripla doppia di LeBron James

NBA Donald Trump attacca l’NBA: "È diventata un’organizzazione politica" 27/08/2020 A 21:07

E si parte proprio dall’ultima giocata, quella in cui i Los Angeles Lakers battono una versione quasi eroica dei Portland Trail Blazers per 131-122. Privi di Damian Lillard, i Blazers restano a lungo attaccati, con i 36 punti di CJ McCollum e i 27 di Carmelo Anthony, ma pagano lo scontro impari tra Hassan Whiteside e Anthony Davis, che sul suo tabellino scrive 43 punti, 9 rimbalzi e 4 assist. MVP della notte è però LeBron James, che non ci pensa su due volte dovendo azzannare la partita: 36 punti, 10 rimbalzi, 10 assist, tripla doppia e altro mattoncino in gialloviola messo nel 4-1 della sua attuale franchigia.

Anche i Bucks chiudono sul 4-1

Vanno avanti anche i Milwaukee Bucks, che battono gli Orlando Magic (con Aaron Gordon assente) per 118-104, spaccando in due la partita nel secondo quarto. A Giannis Antetokounmpo "bastano" 28 punti e 17 rimbalzi con l’aiuto dei 21 e 10 (con 7 assist) di Khris Middleton, mentre anche Eric Bledsoe si segnala in termini di palloni felicemente recapitati: 8. Per i Magic l’ultimo giorno competitivo dell’annata vede Nikola Vucevic scrivere 22 e 15 ed Evan Fournier 18. La serie si chiude sul 4-1 per i Bucks, che erano stati, in origine, coloro che la protesta l’avevano avviata. Prossimo obiettivo: Miami Heat.

I Rockets travolgono i Thunder: è 3-2

Nell’unico incrocio ancora aperto gli Houston Rockets, dopo una prima metà di gara incerta, scappano via nel terzo quarto e travolgono gli Oklahoma City Thunder per 114-80. OKC rimane tradita sostanzialmente da tre quinti del quintetto, con una serata particolarmente negativa per Shai Gilgeous-Alexander (4 punti) e Danilo Gallinari (1 in 22 minuti) e Dennis Schroder a quota 19, Chris Paul a 16, Steven Adams a 12 e 14 rimbalzi. Con il ritorno in campo di Russell Westbrook, i Rockets trovano 31 punti da James Harden, 22 da Robert Covington e 20 da Eric Gordon. Nella notte tra lunedì e martedì si capirà il destino della serie: fine o gara-7.

'Black Lives Matter' sarà parte del branding dei parquet della NBA

NBA NBA-shock, Milwaukee boicotta, le altre seguono: cancellate le gare-5 26/08/2020 A 21:30