I risultati della notte: Philadelphia show contro Harden, brutto infortunio per Derrick Jones jr

Si sono disputati questa notte quattro incontri dell’NBA che hanno chiuso la stagione regolare e questa prima parte nella bolla di Orlando. Ormai i giochi erano tutti fatti e le sfide di oggi servivano solo a decidere le quarte posizioni nelle due conference. E a sorridere, solo per l’onore, sono Houston e Indiana.

Le riserve di Toronto danno spettacolo e fanno ben sperare i tifosi Raptors per il postseason. Battuti, infatti, i Denver Nuggets per 117-109 con i canadesi che lasciano ai box praticamente l’intero quintetto base. Eppure basta già il primo quarto per vedere Toronto scappare via, con i migliori marcatori che sono Stanley Johnson (23 punti) e Paul Watson (22).

In palio c’era il quarto posto, ma con i playoff che si giocheranno a Orlando il fattore campo è inutile e, così, inutile era anche la sfida tra Indiana e Miami, che si ritroveranno una contro l’altra tra tre giorni. Vincono i Pacers 109-92, ma guai a trarre conclusioni errate da questa sfida. Entrambi i coach mettono in campo le seconde scelte e tengono in tribuna i migliori in vista dei playoff. Per i Pacers 23 punti di Doug McDermott, per Miami i 23 di Kendrick Nunn e i 21 di Solomon Hill.

Stesso copione anche tra i Los Angeles Clippers e gli Oklahoma City Thunder, con le due squadre che già pensano ai playoff e lasciano ai box i migliori. Basti pensare che Danilo Gallinari marca tre punti in soli 9 minuti sul parquet, mentre i Clippers usano una rotazione minima lasciando fuori Chris Paul, Kawhi Leonard e Paul George. Vincono i Clippers 107-103 dopo un supplementare con i 25 punti di Terance Mann. Miglior marcatore del match, però, è Hamidou Diallo con 27 punti.

Infine, netta vittoria dei Philadelphia 76ers sugli Houston Rockets, che nonostante il ko chiudono al quarto posto nella conference. Finisce 134-96, nonostante i 27 punti di James Harden, regolarmente sul parquet per 26 minuti, con l’unica partita della notte che vede in campo tutti i titolari e con Philadelphia che manda in doppia cifra ben otto giocatori.

Toronto Raptors – Denver Nuggets 117-109

Indiana Pacers – Miami Heat 109-92

Los Angeles Clippers – Oklahoma City Thunder 107-103

Philadelphia 76ers – Houston Rockets 134-96

