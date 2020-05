Il giudizio di Magic Johnson: "LeBron è il più completo, ma Jordan resta il più forte di sempre"

Interpellato durante un'apparizione a Sports Center, Magic Johnson ha fornito una risposta onesta e sensata sul paragone che vedrebbe LeBron James come il Michael Jordan del basket moderno. E ha poi aggiunto una previsione: "LeBron ha tutto il tempo e la capacità per raggiungere Jordan come numero di anelli vinti".

Michael Jordan o LeBron James? Se volessimo attualizzare quanto visto in "The Last Dance", è naturale che sia LeBron a raccogliere il testimone di MJ nel basket moderno. Ma possiamo anche affermare che James sia allo stesso livello, se non più alto, di Jordan? Una risposta a questa scomodissima domanda arriva da Magic Johnson, che, parlando a Sports Center, è riuscito a dare forse la miglior interpretazione possibile.

Se pensiamo al giocatore più completo, LeBron James è probabilmente il migliore della storia. Ma se pensiamo al giocatore più forte di sempre... è ancora Michael Jordan.

LeBron può vincere tanti titoli quanti Jordan

Magic si è poi spinto oltre, presagendo che LeBron possa uguagliare Jordan per numero di titoli vinti in carriera: MJ si è messo 6 anelli alle dita con i Chicago Bulls, LBJ è fermo a tre (due con Miami e uno con Cleveland) ma ora i suoi Los Angeles Lakers sono tornati a essere una contender molto quotata per il prossimo futuro.

"La carriera di LeBron non è ancora finita. Ha ancora qualche anno da giocare ad altissimo livello e la chance di raggiungere Jordan se dovesse vincere altri anelli. Sono entrambi dei grandissimi giocatori. Hanno interpretato il basket come nessun'altro. Hanno reso migliori i propri compagni di squadra. Hanno vinto anelli. E ringrazio di Dio per averci dato LeBron, perché possiamo vederlo ancora oggi".

