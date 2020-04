Il significato dei nomi: Indiana Pacers

Il nostro viaggio alla riscoperta delle origini delle franchigie NBA prosegue con gli Indiana Pacers. Il nickname racchiude in sé due delle grandi passioni dello Stato: le corse con i cavalli e la leggendaria 500 miglia di Indianapolis.

Gli Indiana Pacers hanno raggiunto le Finals NBA in una sola occasione nella storia (nel 2000 a coronamento di un decennio di grande crescita anche grazie a una leggenda del basket NBA come Reggie Miller), ma, in realtà, sono la franchigia più vincente della ABA (American Basketball Association), la Lega parallela nata in via concorrenziale alla NBA negli anni '60 ma destinata a fondersi con essa nel 1976. Ed è proprio in quell'anno che i Pacers, dopo aver vinto tre titoli ABA in cinque finali disputate, sbarcano in NBA in un grande allargamento che comprende altre tre squadre appartenenti alla defunta lega concorrenziale: i Denver Nuggets, i San Antonio Spurs e i New York Nets, oggi diventati Brooklyn Nets.

Tra corse di cavalli e motori: l'origine del nickname Pacers

NBA Il power ranking della Eastern Conference: Bucks e Sixers favorite, Atlanta sarà la sorpresa? 17/10/2019 A 10:41

La franchigia nasce nel 1967 grazie all'unione tra le forze di un gruppo di sei investitori in cui spiccano le figure di Richard Tinkham e del manager sportivo Chuck Barnes. Il nome di battesimo viene suggerito dalla moglie dello stesso Barnes, la signora Lois, durante una cena informale, e viene subito accolto con grande trasporto perché racchiude, in sé, due grandi tradizioni dello stato dell'Indiana: le corse con i cavalli ("pace", che significa "passo", è una delle andature dell'animale) e la famosissima 500 Miglia di Indianapolis, una delle gare di endurance automobilistiche più importanti al mondo.

La "pace car" apre, in testa al gruppo, l'edizione della 500 Miglia di Indianapolis del 2015. Credit Foto Getty Images

La "pace car", che in Italia conosciamo meglio con il termine di "safety car", è la vettura che apre la 500 Miglia percorrendo in testa al gruppo alcuni giri (che non vengono conteggiati) per evitare possibili incidenti pericolosi in partenza: il suo rientro ai box dà il via ufficiale alla competizione. La "pace car" è una vecchia tradizione della corsa, essendo stata introdotta già nel lontano 1911, e, negli anni, è diventata una grossa attrattiva per gli sponsor. È bene ricordare come Barnes fosse un grande appassionato di motori e manager di alcuni piloti, tra cui anche Mario Andretti (vincitore della 500 miglia nel 1969 e campione del mondo in F1 nel 1978 con la Lotus), fattore che ha certamente contribuito nell'appoggiare la proposta del nome di battesimo della nuova squadra.

La connection con la 500 Miglia e le corse automobilistiche più in generale si riscontra anche nell'evoluzione del logo. Nato come una semplice mano che regge una palla da basket stilizzata (più somigliante, in realtà, a una pallina da tennis), si trasforma con l'aggiunta delle tre righe orizzontali che danno l'idea di movimento e velocità.

L'evoluzione del logo degli Indiana Pacers dall'originale del 1967 a oggi. Credit Foto Eurosport

Perché Indiana e non Indianapolis?

Risolta in maniera rapida e amichevole la questione relativa al nickname, il vero dibattito si apre sulla portata geografica e territoriale della squadra: perché Indiana Pacers (nome dello Stato) e non Indianapolis Pacers (nome della città di appartenenza)? In principio, per allargare la base di interesse del pubblico e di mercato, si pensa di dare alla squadra un carattere itinerante: all'epoca, è una pratica piuttosto comune non legare una franchigia a una città specifica ma concederle libertà di azione per giocare partite anche in altri centri urbani importanti limitrofi. Seppur nati con questa intenzione, però, i Pacers avrebbero poi disputato tutte le loro gare nella città di Indianapolis, senza mai spostarsi.

NBA La giocata della notte: schiacciata devastante di Myles Turner in testa a Gordon Hayward 22/04/2019 A 06:18