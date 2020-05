Il significato dei nomi: Philadelphia 76ers

Credit Foto From Official Website

Il nostro viaggio alla riscoperta delle origini delle franchigie NBA prosegue con la storia dei Philadelphia 76ers. Nati a Syracuse, nello Stato di New York, e trasferitisi soltanto nel 1963, i Sixers ricordano, con il loro nickname, la Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti, ratificata proprio a Philadelphia il 4 luglio 1776 (Independence Day).

Nati nel 1946, i Philadelphia 76ers sono una delle squadre più vecchie della NBA, anche se, in realtà, sarebbero stati necessari diversi anni per poterli vedere sotto le loro spoglie attuali. La prima sede della franchigia è infatti Syracuse, una cittadina nella parte settentrionale dello Stato di New York, vicino al confine con il Canada: è lì che il primo proprietario, l'immigrato di origini italiane Daniel Biasone, getta le basi di una delle franchigie destinate a coprire un ruolo di grande importanza nello scacchiere NBA, con otto partecipazioni alle Finals e tre anelli vinti.

Da Syracuse a Philadelphia

Con il nickname Nationals, la squadra si affilia alla NBL (National Basketball Association), lega al tempo concorrenziale alla BAA (Basketball Association of America), ma destinata presto a fondersi con essa nel 1949 per dar vita alla attuale NBA. Nonostante la squadra viva un primo ventennio interessante, con continue partecipazioni ai playoff e un anello vinto nel 1955 che spezza la lunga egemonia dei Boston Celtics, all'inizio degli anni '60 è ormai chiaro come Syracuse, ultima cittadina di media grandezza a ospitare una franchigia NBA, non possa più garantire un mercato sufficientemente ricco perché la squadra possa prosperare.

Nel 1963, i Syracuse Nationals vengono così rilevati da due investitori, Irv Kosloff e Ike Richman, e trapiantati a Philadelphia, rimasta orfana di una franchigia NBA dopo la relocation degli Warriors a San Francisco consumatasi nella stagione precedente (1962). Per ribattezzare la squadra viene indetto un contest, ed è Walter Stalberg a fornire il suggerimento vincente: 76ers.

4 luglio 1776: la Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti d'America

Il nomignolo è un chiaro riferimento alla storia della città e degli States, perché è nella Sala congressi di Philadelphia che, il 4 luglio 1776, viene formalmente ratificata la Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti d'America, redatta da Thomas Jefferson (il 4 luglio, come noto, è festa nazionale, il famoso Giorno dell'Indipendenza, o Independence Day). Con quel documento, le tredici colonie (oggi rappresentate dalle strisce bianche e rosse nella bandiera) espongono le motivazioni alla base della volontà di staccarsi dalla madrepatria inglese: è l'inizio della Rivoluzione Americana che, sette anni dopo, avrebbe visto il trionfo dell'esercito guidato dal generale George Washington e la nascita degli Stati Uniti d'America.

