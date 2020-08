Nuovo record per un paio di sneakers messe all'asta: il precedente apparteneva comunque a un altro paio di "Jordan".

Michael Jordan continua a essere una "macchina da soldi" anche ora, che sono passati molti anni dal suo ritiro. Quando le sue scarpe vanno all'asta, fanno sempre furore e nella lotta tra Sotheby's e Christie's stavolta vince la seconda prestigiosa casa d'aste.

Il record per un paio di sneakers, infatti, era appartenuto a Sothebys, che a maggio aveva venduto un paio di Nike Air Jordan per 560mila dollari. Christies si è superata con un nuovo paio della stessa serie, aggiudicato per 615mila dollari.

NBA I risultati della notte: Memphis e Portland allo spareggio, eliminati Suns e Spurs DA 5 ORE

La particolarità di queste scarpe è l'occasione in cui sono state indossate: la celebre amichevole giocata il 25 agosto 1985 a Trieste in cui AirMike indossò la canotta della Stefanel contro la Juve Caserta, all'interno di un tour promozionale della Nike; quella partita, però, restò celebre per la schiacciata con cui Jordan, in un contropiede inarrestabile, andò a sfondare il tabellone del canestro.

La casa d'asta rende nota un'altra particolarità: nella scarpa sinistra era rimasta conficcata una scheggia del parquet. Nonostante la cifra record, però, Christie's probabilmente non sarà molto soddisfatta: inizialmente, infatti, la stima per il cimelio si aggirava tra i 650mila e gli 850mila dollari.

Play Icon WATCH Michael Jordan e la storia del piano per rimetterlo in campo a 50 anni 00:01:06

NBA Tutti gli accoppiamenti del primo turno playoff in attesa del play-in ad Ovest DA UN GIORNO