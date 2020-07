JR Smith torna in campo coi Lakers e ritrova il sorriso: "Sono stato depresso a lungo"

Credit Foto From Official Website

Dopo quasi 20 mesi di inattività, la guardia del New Jersey rivede un parquet NBA, richiamato dall'amico LeBron James a Los Angeles per sostuire Avery Bradley nellla ripresa della stagione a Disney World. "Adesso non ho voglia di pensare a quello che accadrà tra qualche mese: voglio godermi il momento", le parole di Smith dopo il primo allenamento a El Segundo coi gialloviola.

Attendeva da tantissimo tempo questo momento JR Smith, la guardia "firmata" dai Los Angeles Lakers per il proseguo della stagione NBA nella bolla di Disney World per sostituire Avery Bradley, che ha deciso per il forfait. Il nativo del New Jersey, un vero e proprio "cavallo pazzo", è stato chiamato dall'amico LeBron James, con cui aveva condiviso le passate stagioni ai Cleveland Cavaliers con anche il titolo del 2016. Negli ultimi 20 mesi era rimasto fuori dalla NBA e non ha passato bei momenti, come lui stesso ha ammesso:

Sono stato depresso a lungo, per fortuna sono riuscito a risolvere almeno in parte i problemi qualche mese fa. Non mi andava di fare nulla, anche la cosa più banale: sono un grande giocatore alla PlayStation ad esempio, ma non facevo una partita neanche a 2K. Non mi andava di giocare a pallacanestro, di allenarmi, non volevo sentire nulla che mi facesse pensare al basket

Smith è stato tagliato il 15 luglio del 2019 dai Cavaliers ma era fuori squadra dalla fine di novembre del 2018, con coach Ty Lue esonerato e LeBron già da tempo a Los Angeles. Nessuno poi gli ha più dato una chance, è rimasto libero a lungo, finchè i Lakers, dell'amico James, hanno deciso di dargli una possibilità, forse l'ultima per la sua carriera. Il giocatore si è detto entusiasta dopo i primi allenamenti a El Segundo:

Sono rimasto lontano dal parquet così tanto tempo che adesso non ho voglia di pensare a quello che accadrà tra qualche mese: voglio godermi il momento

JR Smith dovrà fare quello che ha sempre fatto in carriera giocando al fianco di LeBron: piazzarsi fuori dall'arco e segnare da tre punti punendo i raddoppi di marcatura su James e su Anthony Davis. In 15 anni di NBA viaggia col 37.3% da fuori.

