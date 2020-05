David Falk, da tempo al fianco di MJ, ha raccontato al programma radiofonico "Boomer and Gio" che l'ex stella dei Chicago Bulls non è nuovo a dire no a importanti offerte: tre anni fa disse no a 100 milioni per presenziare due ore ad un evento, un'altra volta rifiutò 7 milioni per un torneo di golf di un giorno in Asia.

Quando hai il carisma, il potere e soprattutto il patrimonio di Michael Jordan, ti puoi anche permettere di rispedire al mittente anche offerte che possono sembrare "irrinunciabili". Lo faceva da giocatore, lo fa anche ora da proprietario degli Charlotte Hornets e soprattutto da simbolo di "Jordan Brand", il marchio che lo accompagna sostanzialmente da sempre. Secondo il racconto di David Falk, storico agente del numero 23 più famoso della storia dello sport, MJ ha detto di no persino ad una proposta da 100 milioni di dollari per due ore di impegno.

Tre anni fa gli ho trovato un accordo da 100 milioni. Tutto quello che doveva fare era presenziare, dire il suo nome, le cose che gli piacevano e fare una apparizione di una-due ore per annunciare qualcosa ma mi disse di no

Falk, intervenuto al programma radiofonico "Boomer and Gio", ha poi aggiunto sul carattere di Jordan.

Che dio lo benedica. È una persona così di successo che gli dà la possibilità di fare quello che vuole o non vuole. Lo ammiro per questo. Ed è molto selettivo nelle cose in cui vuole essere coinvolto

MJ, tornato prepotentemente in auge in queste ultime settimane per l'uscita della fortunata docu-serie "The Last Dance", ha un patrimonio stimato di 2.1 miliardi di dollari secondo Forbes. Non stupisce che, secondo un altro aneddoto raccontato da Falk, il sei volte campione NBA coi Chicago Bulls ha inoltre rifiutato 7 milioni di dollari per partecipare ad un torneo di golf in Asia di un giorno.

