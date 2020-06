L'NBA si spacca, Howard: "Così non si può giocare", Rivers: "Il 99% non ha i soldi di Irving"

Kyrie Irving guida il fronte dei giocatori che non vorrebbero riprendere la stagione nella "bolla" di Orlando per le preoccupazioni legate al Coronavirus e alle tensioni razziali: Howard e Lou Williams si schierano dalla sua parte. Di contro il pensiero di Austin Rivers, figlio di coach Doc: "Possiamo giocare e aiutare il cambiamento contemporaneamente".

Quando tutto sembrava fatto per la ripresa della NBA il 30 luglio nella "bolla" di Disney World a Orlando, ecco che il commissioner Adam Silver si ritrova a dover fronteggiare una vera e propria bomba. I giocatori infatti sarebbero letteralmente spaccati al proprio interno perchè una buona parte, rappresentati da Kyrie Irving dei Brooklyn Nets, che è anche uno dei vice-presidente del sindacato NBPA, non vorrebbe tornare in campo per i timori legati al Coronavirus (in Florida si stanno registrando contagi record, ndr) e per il clima bollente nel paese a causa delle rivolte sociali dopo la morte di George Floyd.

I veterani Howard e Williams: "Non è il momento di giocare"

Sarebbero un centinaio i giocatori schierati al fianco di Irving e tra questi ci sarebbero molti veterani, tra cui Dwight Howard e Lou Williams. La guardia dei Clippers su Instagram ha scritto: "Stiamo combattendo per un cambiamento radicale. Lo sport è un fattore di cura, su questo siamo d’accordo. Ma in questo clima è una distrazione. La gente non vede l’ora di stare in casa a bere birra e guardare pallacanestro invece di stare fuori a combattere per l’uguaglianza. Ed è solo un aspetto della questione".

Il centro dei Lakers ha parlato così alla CNN:

Il basket o l’intrattenimento in generale non è necessario in questo momento. Amerei vincere il mio primo titolo NBA, ma l’unità della mia gente sarebbe un trofeo ancora più grande, ed è troppo bello per poterci rinunciare

Austin Rivers sposa la linea di LeBron: "Giocare per aiutare il cambiamento"

Ha fatto abbastanza rumore che LeBron James non abbia partecipato alla call organizzata da Kyrie Irving ma il suo punto di vista è sempre stato chiaro: giocare a Orlando e inseguire il titolo con i suoi Lakers non gli impedisce di continuare a ispirare il cambiamento sociale fuori dal campo (riportato da The Athletic). La stessa idea l'ha riportata Austin Rivers, guardia dei Rockets e figlio di coach Doc, con un messaggio su Instagram: "Tornare in campo permetterebbe di mettere soldi nei portafogli dei giocatori NBA. Con quei soldi possiamo aiutare ancora di più e continuare a dare il nostro tempo e le nostre energie al movimento Black Lives Matter, che supporto al 100%. Perché il cambiamento deve accadere e le ingiustizie vanno avanti da troppo tempo. La NBA è una lega prevalentemente afro-americana, così come il nostro pubblico. Dare intrattenimento e speranza ai ragazzini è importante. Tenere in casa alcuni di loro davanti alla tv invece di farli uscire a mettersi nei guai è importante".

E poi la questione economica, non meno importante:

Il 99% della NBA non ha fatto i soldi che ha uno come Kyrie. Amo la sua passione per aiutare questo movimento, è ammirevole e di ispirazione... ma deve essere utilizzata nella maniera giusta, non al costo dell’intera NBA e delle carriere dei giocatori. Si possono fare entrambe le cose: possiamo giocare e possiamo aiutare il cambiamento per le vite nere in questo paese

Di certo la questione è delicata e importante: servirà una soluzione, un accordo, altrimenti c'è il serio rischio che questa stagione NBA 2019-20 non veda mai una conclusione.

