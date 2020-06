Giannis Antetokounmpo #34 of the Milwaukee Bucks and LeBron James #23 of the Los Angeles Lakers hug following a game at Fiserv Forum on December 19, 2019

Secondo ESPN e The Athletic il Board of Governors ha approvato il piano proposto dal commissioner Adam Silver per giocare a Orlando dal 31 luglio con 22 squadre: 29 a 1 l'esito della votazione, solo Portland contraria. Decise inoltre le date della Lotteria, il 25 agosto, e del Draft, il 15 ottobre, tre giorni dopo l'eventuale gara 7 delle Finals.

I proprietari dicono sì: la stagione NBA 2019-20 ripartirà ufficialmente il 31 luglio! Secondo ESPN e The Athletic il Board of Governors ha approvato il piano proposto dal commissioner Adam Silver: un esito quasi unanime, 29 voti positivi contro un solo negativo, quello dei Portland Trail Blazers per la ripresa a 22 squadre nella sede "bolla" di Disney World a Orlando, in Florida.

Si tornerà sul parquet per dare la caccia all'anello con 22 squadre, 13 della Western Conference (comprese quelle degli itaiani Gallinari, Belinelli e Melli) e 9 della Eastern Conference (dentro anche i Raptors di Sergio Scariolo): per le restanti 8, ovvero Warriors, Timberwolves, Hornets, Bulls, Knicks, Pistons, Hawks e Cavs, la stagione è conclusa e può iniziare la marcia di avvicinamento alla Lotteria, fissata per il 25 agosto, e al Draft del 15 ottobre, tre giorni dopo l'eventuale gara 7 delle Finals.

Le nuove date della stagione e i contratti

Come riporta The Athletic, le squadre inizieranno il training camp il 30 giugno e staranno per una settimana nelle rispettive città, poi dal 7 luglio si sposteranno a Orlando, in Florida, per proseguire la preparazione in vista del via ufficiale, previsto per il 31 luglio. Dopo di che ogni formazione giocherà 8 gare di regular season e successivamente ci saranno i playoff, preceduti dal tornei play-in per l'ottavo posto se sarà necessario.

Playoff tradizionali con serie al meglio delle 7 partite con ultima data possibile per la chiusura il 12 ottobre. Il 18, tre giorni dopo il Draft, inizierà la free agency, il mercato dei giocatori senza contratto e tra questi ci sono Danilo Gallinari e Marco Belinelli. A proposito di contratti, ESPN fa sapere che si sta lavorando per prolungare gli accordi in essere da fine giugno a metà ottobre per permettere a tutti di completare la stagione in modo regolare.

La stagione 2020-21, quella che poi porterà anche alle Olimpiadi di Tokyo, dovrebbe scattare l'1 dicembre e non il 25, come si era detto nelle ultime settimane, dopo esattamente 21 giorni di training camp. Di fatto la offseason, la "pausa" tra un anno e l'altro, durerà soltanto un mese.

Le 22 squadre a Orlando e la formula col torneo play-in

Al Disney World Resort di Orlando, Florida, dal 31 luglio saranno presenti:

Per l'Ovest Lakers, Clippers, Nuggets, Jazz, Thunder, Rockets, Mavericks, Grizzlies, più Trail Blazers, Pelicans, Kings, Spurs e Suns (6 gare di distanza tra Memphis, 8°, e Phoenix, 13°).

Per l'Est Bucks, Raptors, Celtics, Heat, Pacers, 76ers, Nets, Magic, più gli Wizards (Washington distante 5.5 gare da Orlando, la 10°, Charlotte, è a 7 gare).

Ogni squadra giocherà lo stesso numero di partite di regular season, 8, e poi ci potrebbe essere il torneo play-in per l'ottavo posto di ciascuna conference. Si giocherà soltanto se, al termine delle 8 gare di regular season, la distanza tra ottava e nona sarà superiore a 4 partite; in quel caso ci sarà un doppio confronto: in caso di vittoria dell'ottava squadra nel primo incontro, passerà ai playoff; se invece la nona vincesse la prima gara, le due squadre si affronterebbero di nuovo con in palio l'ultimo posto per la post-season.

