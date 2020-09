Denver accorcia le distanze dai Clippers con una partita di ottima fattura; determinanti soprattutto i punti di Murray e jOkic, anche se quest'ultimo si distingue per una giocata di pregio pur senza fare punti. Siamo sotto canestro dei Nuggets e Jokic si prende il rimbalzo difensivo; vede Millsap lanciato in avanti e così con un passaggio alto a una mano lo serve non appena mette i piedi a terra. La palla vola letteralmente da una parte all'altra del campo e trova con precisione Millsap, che va a schiacciare in velocità e tutto solo-