Denver non muore e anzi si rivede (o meglio si rivedrà) in gara 7 contro i Los Angeles Clippers. In gata 6, intanto, show di Nikola Jokic e Jamal Murray: il primo si ritrova col pallone in mano e lo consegna al secondo, che gli corre incontro in direzione opposta al canestro. Il movimento di gambe è rapidissimo: Murray lo aggira e corre via tagliando verso il canestro in orizzontale. Nessuno lo può prendere, canestro spettacolare.