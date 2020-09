I Boston Celtics battono 117-106 i Miami Heat in gara 3 della finale di Eastern Conference e accorciano le distanze nella serie portandosi sull'1-2. Per i Celtics vanno in doppia cifra in quattro: Jaylen Brown (26 punti), Jayson Tatum (25), Kemba Walker (21) e Marcus Smart (20). Ed è quest'ultimo, protagonista di un assist superlativo, a regalarci la giocata più bella della notte: Brown ringrazia e schiaccia a canestro.