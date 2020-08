La giocata della notte: Morant in alley-oop su assist perfetto di Clarke

Ja Morant vola in cielo per schiacciare e lì trova un pallone servito in maniera balistica da Brandon Clarke.

Per i Memphis Grizzlies non è stata una nottata fortunata: con la sconfitta all'overtime contro Portland c'è poco da sorridere. Una giocata, però, è rimasta negli occhi di tutti. Nel terzo quarto Brandon Clarke prende palla, con l'azione tutta sbilanciata in avanti, e potrebbe tirare; parte un pallone alto, mas non è diretto verso il canestro: è per Ja Morant, che trova un passaggio precisissimo in aria e realizza un alley-oop da incorniciare. A nulla vale il tentativo di stoppata di uno dei Blazers.

