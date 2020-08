Ottima prova di Jeremi Grant nel successo dei Denver Nuggets sui San Antonio Spurs. L'ala si prende la numero 1 della Top 10 con la schiacciata nel traffico.

Sono 6 le gare disputate nella notte NBA e la numero 1 della Top 10 è presa da Jerami Grant. L'ala dei Denver Nuggets schiaccia in faccia a Keldon Johnson e Jakob Pöltl bruciando in partenza DeMar DeRozan. A fine gara il suo bottino sarà di 22 punti in 35 minuti.

