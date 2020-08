Bellissima azione per il duo dei Portland Trail Blazers: non solo Lillard si distingue in squadra.

La nottata di Portland è stata gloriosa soprattutto per il career-high di Damian Lillard, che però non è stato l'unico a mettersi in mostra. Bellissima, infatti, la giocata tra McCollum e Nurkic: pick and roll riuscito benissimo e su passaggio di McCollum Jusuf Nurkic va a schiacciare con una potenza impressionante. Per favore, non fatelo arravviare.

