Ci sono volte in cui, più che in altre, si vede l'intesa tra compagni di squadra. In questo caso il feeling tra Kendrick Nunn e Bam Adebayo è perfetto come il pick & roll che architettano: Nunn prende palla, la scarica su Adebayo e scatta sulla sua destra; Adebayo a sua volta taglia, ma questa volta a sinistra, verso il canestro, e salta. Nunn è chirurgico nel passaggio per il compagno, che confeziona un alley oop perfetto.