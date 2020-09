Durissima gara 1 tra Boston Celtics e Miami Heat: a deciderla, però, non è un canestro, ma un'azione difensiva. Sul 116-114 per Miami, Jayson Tatun tenta l'attacco in velocità: mancando circa 4 secondi alla fine, sarebbe il canestro valido pere andare al secondo overtime. Adebayo però dice no, stacca e ci mette la manona, una stoppata incredibile che impedisce l'aggancio a Boston. E' proprio il caso di dirlo: Bam!