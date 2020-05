La NBA chiude la stagione al parco-giochi? Ipotesi torneo unico a Disney World

La NBA sta studiando la possibilità di concludere la stagione disputando un torneo finale in sede unica. Oltre all'opzione Las Vegas, già simbolo della Summer League, sta prendendo piede l'idea di poter disputare le partite nel gigantesco complesso di Disney World, in Florida: la location darebbe molte più garanzie sul piano sanitario.

A partire dalla seconda settimana di maggio, i giocatori NBA potranno riprendere le sessioni di allenamento individuali nelle città in cui l'allentamento delle restrizioni permetterà il ritorno all'utilizzo dei centri sportivi di proprietà delle franchigie. È il primo passo per ravvivare la speranza di poter chiudere la stagione interrotta dall'emergenza coronavirus: tempi e modalità sono ancora da definire, ma per i luoghi spunta una nuova ipotesi: e se la NBA terminasse l'annata in Florida, a Disney World?

Nelle scorse settimane, il board della Lega ha studiato la possibilità di disputare un torneo in formato-playoff (conservando, quindi, soltanto le 16 squadre meglio classificate al momento del lockdown), in una sede unica, così da ridurre al minimo i rischi derivanti dagli spostamenti. Inizialmente si era pensato a Las Vegas, dove la NBA organizza già la Summer League, negli ultimi anni diventata un vero e proprio evento di culto, ma l'idea Disney World, per quanto apparentemente più bizzarra, darebbe maggiori garanzie a livello logistico, sanitario e mediatico.

Disney World è una struttura gigantesca: si estende su una superficie superiore ai 100 km quadrati. Credit Foto Getty Images

L'enorme parco-giochi si trova in una zona isolata, lontana dalle grandi città, e dispone di un'importantissima rete di ricezione alberghiera interna dove poter alloggiare le squadre con l'intero staff al seguito. Inoltre, il centro sportivo del parco, l'enorme Disney's Wide World of Sports, comprende diverse strutture per poter disputare contemporaneamente più partite e rendere il calendario più ricco e appetibile, e sorge in prossimità del centro degli Orlando Magic. Non da ultimo, è anche da considerare il fatto che Disney è proprietaria delle reti televisive ESPN e ABC, i due colossi che, con TNT, si spartiscono già il mercato dei diritti oltreoceano.

