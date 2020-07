La NBA perde i pezzi in vista della ripresa: anche Beal e Dinwiddie non saranno a Disney World

La stella degli Washington Wizards si tira fuori per non compromettere un infrtunio alla spalla destra in vista della prossima stagione mentre la guardia dei Brooklyn Nets, già privi di Irving e Durant, è risultato positivo al Coronavirus e i medici gli hanno sconsigliato di volare a Orlando.

Per un Dwight Howard che cambia idea e afferma di voler essere in campo a Orlando con i Los Angeles Lakers, ci sono Bradley Beal e Spencer Dinwiddie che annunciano che non saranno a Disney World per la ripresa della NBA il 30 luglio.

La stella degli Washington Wizards, già privi di John Wall e Davis Bertans, ha annunciato che non sarà con i compagni ad Orlando per non aggravare un problema alla spalla destra che lo tormenta da mesi. "Beal ha già dimostrato nel corso della regular season di non avere remore nello scendere in campo anche non in perfette condizioni, ma l’idea di spingerlo al massimo per poche gare ad agosto con il rischio di compromettere tutta la prossima stagione non avrebbe senso", le parole del general manager Tommy Sheppard. Poi lo stesso Beal ha detto: "La decisione è stata complicata e non l’ho certo presa alla leggera. Volevo aiutare la squadra a puntare a un posto ai playoff a Orlando, ma capisco che questa scelta mi permetterà di ottenere i maggiori benefici nel medio-lungo periodo".

NBA Pau Gasol festeggia i 40 anni con le figlie di Kobe Bryant: “Ti vogliamo bene zio” DA 35 MINUTI

Gli Washington Wizards sono al momento noni a Est a 5.5 gare di distanza dagli Orlando Magic, per cui la rincorsa all'ultimo posto playoff pare ormai impossibile. Anche perchè Beal è reduce da una stagione clamorosa ad oltre 30 punti e 6 assist di media, aumentati fino a 36.5 col 45% da tre dopo la pausa per l'All Star Game.

A proposito di assenze, i Brooklyn Nets ormai non le contano più: dopo Kevin Durant, Kyrie Irving, DeAndre Jordan, Wilson Chandler e Nicolas Claxton, anche Spencer Dinwiddie ha alzato bandiera bianca. La guardia, che ha contratto il Coronavirus, ha spiegato su Twitter i motivi del forfait: "Dopo un altro tampone positivo, e considerati i sintomi dei giorni scorsi, ho deciso che non sarò in campo con i miei compagni a Orlando. Farò il tifo per i ragazzi in ogni momento!". I Nets sono al momento settimi a Est e, pur con tutte le assenze, dovrebbero riuscire a conservare il posto playoff viste le sei gare di vantaggio su Washington, altra franchigia con tante defezioni.

Play Icon WATCH Lillard: "Ripresa NBA a Disneyland? Non sono ottimista sul fatto che tutti seguiranno le regole..." 00:00:27

NBA JR Smith torna in campo coi Lakers e ritrova il sorriso: "Sono stato depresso a lungo" DA 2 ORE