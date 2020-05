Anche la NBA entra nella "fase 2": Blazers, Nuggets e Cavs in palestra da venerdì 8 maggio

Damian Lillard #0 of the Portland Trail Blazers handles the ball against the Houston Rockets on January 29, 2020

Negli stati dove sono state allentate le misure contro la pandemia da Coronavirus, le squadre potranno riaprire le palestre per sessioni individuali con assistenti allenatori volontari. I Lakers e le texane potrebbero attendere la seconda metàdi maggio, mentre l'8 ci sarà una call tra il commissioner Adam Silver e il capo dell'associazione giocatori Michele Roberts.

Timidi segnali di possibile ripartenza per la NBA che è al lavoro per stilare un calendario con le tappe di un graduale ritorno alla normalità e di conseguenza al riavvio del carrozzone per concludere la regular season e giocare i playoff. Secondo i report dei vari ESPN, The Athletic e New York Times, la NBA ha informato le 30 franchigie che da venerdì 8 maggio potranno riaprire i centri d'allenamento con le dovute precauzioni e ovviamente tenuto conto della situazione all'interno dello stato in cui sono situate. Inoltre, sempre venerdì, domani, il commissioner Adam Silver e il capo dell’associazione giocatori Michele Roberts hanno indetto una conference call per tutti i giocatori per discutere apertamente di questa "fase 2".

Tra le regole chiarite dalla NBA ci sono:

Gli allenamenti saranno individuali e su base assolutamente volontaria (nessun obbligo)

Massimo quattro giocatori contemporaneamente in palestra

Obbligatoriamente un giocatore per ogni canestro

Le sessioni di allenamento saranno visionate da sei assistenti allenatori che ruoteranno durante i workout: non più di quattro contemporaneamente in palestra

Non potranno partecipare i capi allenatori e membri della dirigenza

Blazers, Nuggets e Cavs subito in palestra, i Lakers attendono il 16 maggio

Hanno confermato l'immediata ripartenza per l'8 maggio i Portland Trail Blazers, i Denver Nuggets e i Cleveland Cavaliers che riapriranno il centro d'allenamento per le sessioni individuali. Altre franchigie sono invece in attesa: gli Orlando Magic stanno raccogliendo ulteriori informazioni, le texane come Dallas Mavericks e Houston Rockets attenderanno il 18 maggio dopo essersi confrontate col governatore del Texas Greg Abbott, mentre i Los Angeles Lakers avrebbero individuato nel 16 maggio la data per tornare nella facility e riprendere gradualmente. Sull'argomento ha parlato Mark Cuban, proprietario dei Mavericks, uno di quelli che predica calma: "Fintanto che non potremo fare i tamponi, non possiamo assicurare al 100% la sicurezza di nessuno. Anche prendendo tutti i tipi di precauzioni, non ne vale la pena — specialmente quando i nostri giocatori si stanno tenendo in forma uscendo o utilizzando dei canestri al'’aperto. Non penso che il gioco valga la candela".

