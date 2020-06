La NBA pronta a tornare il 31 luglio: 22 squadre e un torneo per l'ultimo posto playoff

In via di definizione la strategia del commissioner Adam Silver con le squadre a Disney World, in Florida: previste 8 gare di regular season per le 22 invitate, un torneo per assegnare l'ottavo posto nella griglia playoff e le serie al meglio delle 7 gare, con l'eventuale gara 7 delle Finals il 12 ottobre. Si aspettà il sì di almeno il 75% dei 30 proprietari.

In attesa della decisiva riunione di giovedì 4 giugno, ESPN e The Athletic svelano il piano definitivo dell'NBA per concludere la stagione 2019-20 interrotta lo scorso febbraio per la pandemia. A Orlando, nella "bolla" di Disney World, verranno invitate 22 squadre, le 16 attualmente ai playoff, più le sei ancora in corsa, 5 a Ovest e una a Est. Ognuna giocherà 8 gare di regular season e poi ci sarà un torneo per assegnare l'ottavo posto solo nel caso in cui la distanza tra le squadre sia inferiore a 4 partite. Poi playoff con serie al meglio delle 7 gare, come da tradizione, e l'eventuale gara 7 delle Finals il 12 ottobre. Per approvare il piano serve il parere favorevole del 75% dei 30 proprietari, dopo di che si potrà avviare la lunga marcia che porta al 31 luglio.

Le 22 squadre a Orlando e la formula col torneo play-in

Al Disney World Resort di Orlando, Florida, dal 31 luglio saranno presenti:

Per l'Ovest Lakers, Clippers, Nuggets, Jazz, Thunder, Rockets, Mavericks, Grizzlies, più Trail Blazers, Pelicans, Kings, Spurs e Suns (6 gare di distanza tra Memphis, 8°, e Phoenix, 13°).

Per l'Est Bucks, Raptors, Celtics, Heat, Pacers, 76ers, Nets, Magic, più gli Wizards (Washington distante 5.5 gare da Orlando, la 10°, Charlotte, è a 7 gare).

Ogni squadra giocherà lo stesso numero di partite di regular season, 8, e poi ci potrebbe essere il torneo play-in per l'ottavo posto di ciascuna conference. Si giocherà soltanto se, al termine delle 8 gare di regular season, la distanza tra ottava e nona sarà superiore a 4 partite; in quel caso ci sarà un doppio confronto: in caso di vittoria dell'ottava squadra nel primo incontro, passerà ai playoff; se invece la nona vincesse la prima gara, le due squadre si affronterebbero di nuovo con in palio l'ultimo posto per la post-season.

Regole ferree a Disney World: niente doccia nell'arena

In attesa che esca un protocollo ufficiale, arrivano i primi dettagli su come ci si dovrà comportare nella bolla di Orlando. I giocatori in panchina dovranno essere ben distanziati tra loro, quelli inattivi saranno sugli spalti, e niente parenti, amici o ospiti vari fino ai playoff. Inolte, i giocatori non potranno farsi la doccia nell'arena ma dovranno tornare nella loro camera d'albergo, che sarà comunque a breve distanza.

Lottery ad agosto, Draft a ottobre

Le 8 gare di regular season saranno utili per completare la classifica, dopo di che si potrà procedere anche alla Lotteria per l'ordine di scelta del Draft. Quest'ultimo si dovrebbe tenere in ogni caso a ottobre, dopo le Finals, mentre la Lotteria sarà tra fine luglio e inizio agosto. A quel punto ci sarà pure la Combine, l'evento in cui i prospetti dichiaratisi per il Draft vengono misurati, si sottopongono a test fisici, atletici e attitudinali, e possono parlare con i rappresentanti delle squadre. La free agency invece scatterà dopo il Draft, nel periodo che va tra la fine di questa stagione e l'inizio della prossima, previsto al momento per il 25 dicembre.

