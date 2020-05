La NBA rimanda la lotteria del 19 maggio a data da definirsi: speranza di ripartenza?

The stage is set prior to the 2019 NBA Draft Lottery at the Hilton Chicago on Tuesday, May 14, 2019.

La NBA ha annunciato lo slittamento della draft lottery e della successiva combine in programma a chicago tra il 19 e il 24 maggio: la lotteria, ovviamente, non si può tenere finché la stagione non verrà conclusa o dichiarata conclusa per l'emergenza coronavirus.

Con la ripresa degli allenamenti individuali prevista per la prossima settimana, la NBA mantiene uno spiraglio aperto per il proseguimento della stagione in una sede unica, con le strutture del gigantesco Disney World di Orlando ora in pole-position. In questo senso, la Lega ha posticipato a data da definirsi la lotteria e la draft combine in programma a Chicago, rispettivamente il 19 maggio e il 21-24 maggio: una scelta obbligata, visto che, da regolamento, la lottery non può essere tenuta finché la stagione regolare non viene conclusa o dichiarata tale per l'emergenza legata alla pandemia di coronavirus.

NBA La NBA chiude la stagione al parco-giochi? Ipotesi torneo unico a Disney World IERI A 17:54

Di che cosa si tratta?

Per i meno ferrati in materia, spieghiamo brevemente il concetto: la lotteria assegna, tramite un calcolo di probabilità inversamente proporzionale alla posizione occupata in classifica al termine della regular season, l'ordine di scelta al draft per le 14 squadre che mancano la qualificazione alla post-season. La draft combine, invece, è una tre-giorni in cui vengono riuniti i prospetti collegiali più interessanti per una serie di test fisici, allenamenti individuali, scrimmage e colloqui con le franchigie interessate.

Slitta l'intero calendario

A questo punto è possibile anche lo slittamento del draft, inizialmente fissato per il 25 luglio. Se la stagione NBA dovesse riprendere (rigorosamente in sede unica e a porte chiuse) provocherebbe uno spostamento in avanti di tutti gli eventi futuri. La Lega sta pensando infatti di giocare la stagione 2020-21 tra dicembre e agosto, così da provare a minimizzare il numero di partite a porte chiuse, lasciare agli atleti il giusto periodo di riposo tra i due campionati e permettere il regolare svolgimento del mercato.

Play Icon WATCH Che fine hanno fatto i Chicago Bulls dell'ultimo ballo? 00:01:18

NBA L'agente di Michael Jordan: "Ha detto no a 100 milioni di dollari per un evento di due ore" DA 18 ORE