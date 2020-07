La trasformazione di Carmelo Anthony: torna dal lockdown magrissimo per puntare ai playoff

Le immagini dei primi allenamenti di Carmelo Anthony con i Portland Trail Blazers alla ripresa delle operazioni NBA sono sorprendenti: Melo si è ripresentato molto più magro per l'obiettivo playoff.

A una prima, fugace, occhiata sembra quasi irriconoscibile. Invece è proprio lui. Carmelo Anthony si è ripresentato molto dimagrito alla ripresa degli allenamenti con i Portland Trail Blazers dopo la lunga pausa per la pandemia di coronavirus. Classe 1984, Melo ha approfittato della sospensione del campionato per lavorare sul proprio fisico e farsi trovare in perfetta forma per il re-start della NBA, programmato per il 31 luglio nella "bolla" di Disneyworld, a Orlando (Florida).

Le immagini ricordano la prima trasformazione, ugualmente clamorosa, dell'estate 2014, quando Anthony aveva perso tantissimo peso nel tentativo di svoltare le sorti dei New York Knicks, squadra di cui era la stella in quel periodo. Suo malgrado, i Knicks chiusero quella stagione con un record di 17-65, ma questa volta la speranza è di portare i Blazers a obiettivi molto più ambiziosi.

