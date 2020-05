Le superstar NBA vogliono tornare in campo: tra 2-4 settimane la decisione finale sulla ripresa

I grossi calibri come LeBron James, Leonard, Antetokounmpo e Chris Paul si sono riuniti per una call in cui hanno espresso la volontà di tornare a giocare. Dalla Lega filtra ottimismo: anche i proprietari hanno detto sì alla ripresa e tra 2, massimo 4 settimane ci sarà un verdetto definitivo. Molto probabile si giochi in due location "bolla" come Las Vegas e Disney World a Orlando.

La riapertura dei primi centri di allenamento, che dovrebbero diventare addirittura 22 su 30 dalla prossima settimana, aumenta le chance che la stagione NBA 2019-20 riprenda e venga completata. Questo ottimismo deriva dal fatto che il commissioner Adam Silver ha incassato il sì dei proprietari dopo l'ennesima riunione virtuale e soprattutto è emerso il fronte comune dei giocatori che, riunitisi in una conference call, hanno detto chiaramente di voler tornare in campo. Ovvio che la priorità sia la salute di giocatori e staff, ma pare ci siano tutte le capacità di minimizzare i rischi: molto quotata la possibilità di giocare in due location "bolla" come Las Vegas e Disney World. In definitiva la NBA sta per riaccendere i motori: entro 2, massimo 4 settimane, Silver emetterà un verdetto definitivo, riprendere o chiudere questo campionato 2019-20.

Rischio minimo e location "bolla"

Se fossimo convinti di dover di nuovo sospendere tutto per un singolo test positivo, allora non dovremmo neppure iniziare a tornare in campo

Parole dette da Adam Silver proprio per ribadire la volontà di riprendere conscio che il rischio esista ma che si possa ridurre al minimo. In questa direzione vanno l'idea di standardizzare la fase di test/tamponi per tutte le 30 squadre, studiare l'andamento del virus negli stati in cui si torna ad allenarsi, e infine capire come altre leghe sportive al mondo trattano gli eventuali positivi.

E poi c'è la questione delle location "bolla", ovvero due luoghi in stile campus universitario in cui giocatori e staff vivrebbero con continuità durante il periodo necessario a terminare la stagione: in pole position rimangono Las Vegas e il Disney World di Orlando, in Florida.

Le superstar si parlano: "Vogliamo tornare a giocare"

Smentita la notizia che la NBPA, il sindacato dei giocatori, abbia mandato a tutti una sorta di sondaggio per capire la volontà di tornare in campo, pare però che ci sia stato un confronto tra le superstar NBA. Secondo Chris Haynes di Yahoo, c'è stata una conference call informale in cui Chris Paul, presidente del sindacato, avrebbe discusso coi vari LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis, Kevin Durant, Steph Curry, Russell Westbrook e Damian Lillard: tutti d'accordo sul voler tornare a giocare e finire la stagione, ovviamente nelle massime condizioni di sicurezza.

Jared Dudley, compagno di James ai Lakers, è stato abbastanza chiaro su Twitter: "Al primo posto deve esserci la salute ma non penso che tutti i giocatori sappiano l'effetto di cosa vorrebbe dire non tornare in campo: niente playoff, niente soldi dalle tv, nuovo contratto collettivo in vista l'anno prossimo".

Anche perchè la NBA non può permettersi altre perdite importanti a livello economico: resta ancora il grave buco di introiti dalla TV cinese dopo il famoso tweet di Daryl Morey del passato autunno a favore di Hong Kong che spezzò di fatto i rapporti tra la Lega e il paese asiatico. Tra i due poli resta tensione anche perchè proprio ieri il governo cinese ha ribadito che qualora la stagione NBA riparta, in Cina le partite non verranno trasmesse dalla TV nazionale CCTV.

