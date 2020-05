LeBron James e la festa virtuale per i diplomati 2020: "Inseguite i vostri sogni"

Credit Foto From Official Website

LeBron James - Graduation Message to the Class of 2020

La stella dei Los Angeles Lakers ha organizzato una festa per gli oltre 3 milioni di studenti che a causa della pandemia non hanno potuto festeggiare la fine del liceo in maniera tradizionale. Tutto virtuale, con James padrone della serata e gli interventi di personaggi del calibro di Barack Obama, Bill Clinton, la calciatrice Megan Rapinoe, e artisti come Pharrell Williams e DJ Khaled.

E' il numero uno in NBA, il giocatore di riferimento, ma LeBron James è sempre più influente anche fuori dal campo, il suo impegno a livello sociale è ben noto e la sua amicizia con tanti personaggi di elevato rilievo rafforzano il suo status. L'ultima trovata della stella dei Los Angeles Lakers, che ha aperto una scuola nella sua città a Akron e continua a finanziare il percorso scolastico di tanti giovani col suo movimento "I Promise", è stata quella di organizzare una festa virtuale per celebrare i diplomati statunitensi che, a causa della pandemia da Coronavirus, non hanno potuto portare a termine il loro percorso al liceo in maniera tradizionale.

L'evento, organizzato dalla LeBron James Family Foundation assieme ad altre associazioni e chiamato "Graduate Together: America Honors the High School Class of 2020" ("Diplomiamoci assieme"), ha coinvolto anche altri personaggi di spicco come gli ex presidenti degli Stati Uniti Barack Obama e Bill Clinton, l'attivista pakistana Malala Yousafzai, la calciatrice Megan Rapinoe, e artisti della musica come Pharrell Williams, i Jonas Brothers e DJ Khaled. Tutto ovviamente virtuale, ognuno dalle proprie case.

Questo il discorso di LeBron James ai diplomati della classe 2020.

Meritereste di avere una vera celebrazione per il traguardo che avete raggiunto, lo so. Avreste dovuto vivere un'incredibile ultimo anno di high school, capisco cosa si prova a non aver preso parte a un'esperienza di quel tipo. Voi avete fatto un sacrifico enorme e avete accettato di buon grado consapevoli che la vostra scelta avrebbe permesso all'intera comunità di restare al sicuro e in salute. Per tutto questo, non possiamo che dirvi grazie

E poi le parole dell'ex presidente Barack Obama, un passaggio di 7 minuti che è stato trasmesso anche sui social network.

Se le cose per il mondo andranno meglio, sarà solo per merito vostro. Dovrete affrontare la pandemia e la crisi economica, certo, ma ci saranno anche pressioni aggiuntive come quelle generate dai social network, dalla paura degli attacchi e delle uccisioni nelle scuole, oltre allo spettro del cambiamento climatico. Con così tanta incertezza e con così tante cose in ballo, sarà compito vostro modellare questo nuovo mondo nel miglior modo possibile

