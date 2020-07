LeBron James: "Non c'è giorno che non pensi a Kobe Bryant. MVP? Ho dimostrato quello che so fare"

LeBron è carico e non vede l'ora di scendere nuovamente in campo per trascinare i Lakers alla conquista del titolo. Il numero 23 ricorda per l'ennesima volta l'amico Kobe Bryant e lancia un messaggio chiaro sul tema MVP: "Premio a Antetokounmpo? C’erano tanti che si chiedevano se potessi fare quello che ho fatto a Est. L'avere la mia squadra in vetta ad Ovest è stato il modo per dimostrarlo".

Il 31 luglio tornerà, finalmente, l'NBA dalla “Bolla” di Orlando a Disney World. LeBron James promette e battaglia e, nonostante l'annata più che strana, vuole guidare i suoi Lakers alla vittoria dell'anello. Nel suo solito appuntamento con la stampa su zoom, il numero 23 della squadra di Los Angeles ha raccontato le sue sensazioni post lockdwon e non ha mancato di ricordare per l'ennesima volta Kobe Bryant, scomparso nel mese di gennaio.

Non passa un giorno senza che non pensi a lui, senza che i Lakers lo ricordino. Lui, Gigi, Vanessa e le ragazze sono parte di questa famiglia. Indossiamo ancora 24, 8, 2 con orgoglio e ricordando cosa sono stati, non solo per la famiglia Lakers. È un anno in cui niente è normale. Ma dobbiamo adattarci alle sfide della vita. E noi qui nella “bolla” dobbiamo rimanere concentrati. ogni stagione ha le sue sfide, noi dobbiamo allenarci e pensare alla nostra, per quanto questo 2020 sia diverso

Come è stato vivere in lockdown?

Sono rimasto a casa 4 mesi con la mia famiglia, non credo mi sia mai capitato - dal mio primo anno di liceo - di rimanere a casa per così tanto. Ma è stata una benedizione, vedere ogni giorno mia moglie e i miei figli, essere presente. Mi è mancata solo mia mamma, che non voleva saperne di muoversi da Akron. L’ho vista per l’ultima volta subito dopo l’All Star Game, poi di nuovo prima di partire per Disney World. Mi divertivo a giocare con i miei figli, ma mi è mancato l’affrontare qualcuno che provava a fermarmi. E che io dovevo cercare di fermare

MVP ad Antetokounmpo? LeBron James ha risposto così...

Non ci ho pensato, onestamente, ma quei premi sono sempre importanti per riconoscere chi ha fatto una grande stagione. Ho dimostrato quello che so fare, non solo a livello individuale, ma di squadra. C’erano tanti che si chiedevano se potessi fare quello che ho fatto a Est anche a Ovest. L'avere la mia squadra in vetta ad Ovest è stato il modo per dimostrarlo

