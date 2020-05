La stella NBA non è la sola a dire la sua sui social per quanto accaduto all'’afro-americano morto soffocato durante l’arresto. In lacrime, invece, l'ex giocatore di Golden State Stephen Jackson "per me era un fratello, eravamo gemelli"; furibondo anche Steve Kerr, attuale coach dei Warriors.

L'opinione pubblica negli Stati Uniti è ancora sotto shock per quanto accaduto a George Floyd, il 46enne afro-americano bloccato violentemente a terra dalla polizia di Minneapolis portandolo a gridare "non riesco a respirare" e successivamente morto in ospedale. E, come capita spesso negli States, anche gli sportivi più famosi hanno voluto far sentire la loro voce.

LeBron James cita Colin Kaepernick

La star NBA ha infatti lasciato ai social, e al suo profilo Instagram da oltre 60 milioni di followers, il commento a quanto accaduto. Come? Postando una foto, ormai celebre, dell'arresto di Floyd di fianco alla tanto ormai celebre foto di Colin Kaepernick, giocatore di football americano che nel 2016 si inginocchiò durante l’inno nazionale per protesta contro la brutalità della polizia nei confronti delle minoranze e scatenando l'ira del Presidente Trump che si schierò contro Kaepernick (a oggi senza contratto) e gli altri giocatori che imitarono il gesto.

Ecco perché... Ora capite? O siete ancora confusi? #SateAttenti

Foto accompagnata da questa frase, che ovviamente lascia poco all'interpretazione. Una presa netta di uno dei giocatori di basket e sportivi più famosi al mondo.

Le lacrime del "gemello" Stephen Jackson

Lacrime e rabbia. Questa la reazione di Jackson Floyd, ex giocatore di Golden State, che sempre sui social ha sfogato la sua rabbia anche perché di Floyd era amico essendo cresciuti insieme in Texas.

Tutti sanno che ci chiamavamo l’un l’altro Gemello Era andato in Minnesota per cambiare la sua vita guidando camion, gli avevo mandato due o tre scatole di vestiti, stava facendo la cosa giusta. E voi avete ucciso mio fratello. Ora andrò a Minneapolis, farò tutto ciò che mi è possibile per non far passare la vicenda sotto silenzio. Aveva talento in due sport e l'unica differenza tra me e mio fratello è stata che io ho avuto più possibilità di lui. Il Gemello viveva davvero attraverso di me

La rabbia di Steve Kerr: "E' omicidio!"

Anche l'attuale coach di Golden State ha voluto dire la sua attraverso un durissimo messaggio lanciato su Twitter: "Questo è omicidio. È disgustoso. Sul serio, cosa diavolo non funziona negli USA?"

