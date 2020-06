Liverpool campione: LeBron James festeggia e anche il suo portafoglio sorride

LeBron James attends Liverpool FC match – PUB NOT IN UK FRA ESP SWE POL CHN

La stella dei Los Angeles Lakers ha il 2% del club fresco vincitore della Premier League: ora il suo investimento vale oltre 30 milioni di dollari! Anche Kevin Durant ha investito nel calcio acquisendo una quota attorno al 5% dei Philadelphia Union della MLS.

Il Liverpool è campione d'Inghilterra dopo 30 anni e anche oltre oceano si festeggia! LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers, ha esultato attraverso i social network per il successo dei Reds come un normale tifoso e ha fatto sentire la propria vicinanza alla squadra di Jurgen Klopp e ad un club che attendeva questo giorno da tantissimo tempo.

Sì, ma LeBron non è un tifoso qualunque, anzi, non è solo tifoso: il "Re", volto della NBA globale, è azionista di minoranza del Liverpool e ovviamente la vittoria della Premier League aumenterà il valore del club, di conseguenza l'importo della sua fetta. Nell'aprile 2011 James aveva acquistato il 2% del Liverpool (per circa 6,5 milioni di dollari) tramite la società LRMR dopo che la Fenway Sports Partners nell'estate 2010 acquisì i Reds per 477 milioni. Ora, secondo Forbes, il valore del Liverpool è stimato attorno ai 2 miliardi e col titolo della Premier salirà ancora: questo significa che le quote di LeBron hanno assunto un valore di circa 33 milioni, oltre 5 volte il prezzo di acquisto.

La stella dei Lakers ha di che festeggiare e si conferma un fuoriclasse, oltre che sul parquet, anche nella gestione del suo patrimonio.

Anche Durant investe nel pallone: è azionista dei Philadelphia Union

LeBron ha aperto la strada e altri suoi colleghi hanno deciso di seguirlo. Da tempo James Harden è parte del board che segue e dirige gli Houston Dynamo e gli Houston Dash (la squadra femminile di soccer della città texana), l'ultimo a investire nel pallone è Kevin Durant. La stella dei Brooklyn Nets, dopo aver provato a vuoto ad entrare nei DC United di Washington, avrebbe acquistato delle quote dei Philadelphia Union della MLS e di cui è diventato proprietario di una parte di capitale non riportata nel dettaglio, ma che oscilla tra l'1% e il 5% secondo i rumors di Sport Business Daily.

