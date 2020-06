La giovane guardia dei San Antonio Spurs, compagno di Marco Belinelli, si taglia gli altissimi capelli che aveva dalle elementari e svela un triste segreto: "Sono stato molestato, stuprato e abusato sessualmente. I capelli erano l'unica cosa che potevo controllare, mi nascondevo dietro di loro".

In queste prime due stagioni in NBA con i San Antonio Spurs, Lonnie Walker si è fatto certamente più notare per il look che per le prestazioni in campo. Il compagno di squadra di Marco Belinelli, fin dai tempi del college a Miami, non poteva passare inosservato con quei capelli lunghissimi e dritti verso l'alto, quasi una sorta di ananas in testa. Ora Walker ha deciso di tagliare tutto, di rasarsi, ha documentato il momento con un video su Instagram e ha svelato un drammatico segreto dietro a quel look che era diventato uno scudo, una barriera protettiva: da bambino era infatti stato vittima di abusi sessuali!

In un lungo post sui social, Lonnie Walker racconta:

Sono stato molestato, stuprato e abusato sessualmente. Mi ero quasi abituato che succedesse, perché a quell’età non sai cosa è cosa. Ero un bambino ingenuo e curioso che non sapeva come andava il mondo. Mi sono messo in testa che i miei capelli fossero qualcosa che potevo controllare, che potevano essere una creazione solamente mia. E mi hanno dato fiducia

Poi il 21enne originario di Reading, in Pennsylvania, dice ancora:

Il mio taglio di capelli è stato più che un taglio. I miei capelli erano la maschera che nascondeva la mia insicurezza ad affrontare un mondo per il quale non mi sentivo pronto. Ma ora sto meglio che mai. Fuori il vecchio, dentro il nuovo. Ho cambiato la mia vita mentalmente, emotivamente, fisicamente e spiritualmente. La vita sarà sempre dura: bisogna giocare con le carte che si hanno e cercare di trovare la mano vincente. E se perdi, non è mai una sconfitta: è una lezione

Walker ha spiegato che ha iniziato a far crescere i capelli all'età di 10-11 anni e che è stato vittima di abusi durante un'estate, quando ha frequentato più di una famiglia.

