Sulla canotta numero 18 degli Spurs, da questa sera ci sarà la parola “Uguaglianza” al posto del cognome. Una scelta fortemente voluta da Marco Belinelli che ha così proposto il suo modo, tramite la sua canotta, di dire “no” al razzismo di ogni tipo.

Un messaggio importante a poche ore dalla prima palla a due della ripartenza della NBA dalla bolla di Orlando, è quello di Marco Belinelli. Lo aveva annunciato qualche giorno fa, oggi l’ha confermato attraverso un tweet.

Nella bolla di Orlando, Beli giocherà con la scritta “Uguaglianza” sulla schiena al posto del suo cognome.

Perchè siamo tutti diversi e per questo motivo siamo tutti uguali, con gli stessi diritti, gli stessi doveri e le stesse libertà. In italiano, perchè amo il mio Paese, sono fiero di essere italiano e voglio portare questi principi addosso e mostrarli al mondo”

Quello del numero 18 degli Spurs sarà un modo particolare di dire NO al razzismo, di ogni tipo. Un messaggio fortissimo che arriva da uno dei campioni dello sport che già qualche tempo fa aveva manifestato il suo dispiacere a riguardo.

Belinelli è stato molto colpito dalla vicenda di George Floyd e aveva fatto sentire la sua voce aderendo al movimento del Black Lives Matter. Quello che l’azzurro vuole dire però, vale molto di più, non riguarda solo il colore della pelle e tocca ogni tipo di discriminazione. Lo aveva fatto anche per manifestare la sua vicinanza a Beatrice Ion, l’azzurra in carrozzina aggredita a Roma insieme al suo papà.

Questo non è il Paese che amo e che sono orgoglioso di rappresentare, questo è il male che va estirpato. Siamo tutti con te e la tua famiglia!”

E da stasera, con quel messaggio sulla schiena, il Paese che ami, l’Italia intera, sarà lì con te.

