L'ex stella dei Chicago Bulls e ora proprietario degli Charlotte Hornets, scende in campo insieme al suo marchio Jordan Brand in favore della popolazione afroamericana in un periodo carico di tensione negli Stati Uniti in seguito alla morte di George Floyd. "Una donazione per le organizzazioni che si occupano di garantire l'equità razziale", si legge nel comunicato.

Forse per la prima volta nella sua vita cestistica e poi da proprietario di una franchigia NBA, Michael Jordan scende in campo per una causa sociale e lo fa in grande stile, con una donazione da 100 milioni di dollari per i prossimi 10 anni "a tutte quelle organizzazioni che lavorano per assicurare l'uguaglianza razziale, la giustizia sociale e l'accesso alla migliore istruzione", come si legge nel comunicato.

L'ex stella dei Chicago Bulls e ora proprietario degli Charlotte Hornets, ha deciso di fare un gesto molto importante insieme al suo marchio, Jordan Brand, in un momento in cui gli Stati Uniti sono falcidiati dalle rivolte dopo la morte di George Floyd, afroamericano, per mano di un poliziotto bianco a Minneapolis.

Il comunicato

"Jordan Brand siamo noi, la comunità nera.

Jordan Brand è più di un uomo. È sempre stata una famiglia. Rappresentiamo una famiglia orgogliosa che ha superato gli ostacoli, combattuto contro la discriminazione nelle comunità di tutto il mondo e che lavora ogni giorno per cancellare la macchia del razzismo e il danno dell'ingiustizia. La volontà, il lavoro, l'eccellenza che il mondo ha imparato a conoscere è il risultato di una generazione dopo l'altra, che riversa i loro sogni in quello successivo.

È il 2020 e la nostra famiglia ora include chiunque aspiri al nostro modo di vivere. Eppure, per quanto le cose siano cambiate, il peggio rimane lo stesso.

Le vite nere contano. Questa non è una dichiarazione controversa. Fino a quando il razzismo radicato che porta al fallimento delle istituzioni del nostro paese non sarà completamente sradicato, rimarremo impegnati a proteggere e migliorare la vita dei neri.

Oggi annunciamo che Michael Jordan e Jordan Brand doneranno 100 milioni di dollari nei prossimi 10 anni a organizzazioni dedicate a garantire l'uguaglianza razziale, la giustizia sociale e un maggiore accesso all'istruzione."

