Non un periodo particolarmente sereno per Michael Jordan. L’ex stella dei Chicago Bulls nel 2020 ha perso oltre 300 milioni di dollari, su un patrimonio di oltre due miliardi, a causa dell’emergenza Covid-19. Ma la crisi economica di MJ potrebbe non finire qui. Gabe Plotkin e Daniel Sundheim, suoi soci negli Charlotte Hornets, potrebbero essere costretti a vendere le proprie quote. Il motivo? Semplice. I due erano tra gli investitori che hanno venduto allo scoperto puntando sul ribasso della catena di videogiochi GameStop, al centro di una e vera propria battaglia finanziaria negli ultimi giorni. Nello scontro tra i trader di Reddit e i fondi speculativi questi ultimi avrebbero perso, solo sul titolo della catena di negozi di videogiochi, circa 19,75 miliardi di dollari.





Jordan, che è diventato proprietario degli Charlotte Hornets nel 2010 è ancora l'azionista di maggioranza della franchigia ma nel 2017 aveva deciso di cedere una percentuale considerevole delle quote della società a Gabe Plotkin e Daniel Sundheim. Ora His Airness dovrà cercare di risolvere questa ulteriore situazione sgradevole e valuta anche l'ipotesi di trovare nuovi partner per i suoi Hornets.

NBA Operazione Space Jam: Jordan e Bugs Bunny nella stessa squadra, affare da 6 miliardi di dollari 04/05/2020 A 18:41

Ma nonostante la crisi economica Michael Jordan è stato ancora protagonista in positivo donando, per esempio, in beneficenza l’intero ricavato della serie “The Last Dance”, e si parla di circa 3-4 milioni di dollari. Altri 2 milioni di dollari sono stati donati a Feeding America e al suo banco alimentare nella Carolina del Nord e del Sud e a Chicago per aiutare le persone in difficoltà e affamate. Inoltre dopo la morte di George Floyd, che ha sconvolto l'intero mondo, Jordan ha promesso di investire 100 milioni di dollari per combattere il razzismo e le ingiustizie sociali.

LeBron ricorda Kobe: "Una leggenda. Aveva il DNA di Jordan"

NBA La grande schiacciata dimenticata di Michael Jordan 19/04/2020 A 17:00