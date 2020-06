"More than a vote", LeBron James crea un'associazione per il diritto al voto delle minoranze

Dopo il caso George Floyd ecco “More than a vote”. Si tratta dell’associazione no profit creata da LeBron James e altre stelle NBA con l’obiettivo di aiutare le minoranze presenti in USA, soprattutto gli afroamericani a comprendere le dinamiche di voto, evitando fake news e disinformazione.

L’NBA sta per ricominciare dopo lo stop per l’emergenza coronavirus ma LeBron James è già tornato sulle prime pagine dei giornali per motivi diversi dal basket. La stella dei Los Angeles Lakers infatti, con l’aiuto di altri giocatori NBA come Draymond Green, Trae Young, Eric Bledsoe, Udonis Haslem, Stephen Jackson, Jalen Rose, Kendrick Perkins e tanti altri, ha creato un’associazione chiamata “More than a Vote” al fine di promuovere la partecipazione alle urne alle prossime elezioni presidenziali, il 3 novembre.

NBA LeBron James, Steve Kerr e le voci di protesta sul caso di razzismo di George Floyd negli USA 27/05/2020 A 16:02

Ma non è tutto, non si tratta solo di avvicinare la gente ad esercitare il proprio diritto di voto, LeBron con la sua associazione vuole proteggere e soprattutto garantire questo diritto alla comunità nera e alle minoranze in difficoltà in America. Per chi non lo sapesse infatti, non è così semplice poter votare negli USA, soprattutto per le categorie più povere e meno alfabetizzate. Ci sono limitazioni volute dai repubblicani da sempre convinti che maggiore affluenza alle urne, specialmente dovuta agli afro-americani, porti la maggioranza dalla parte dei democratici.

Visto tutto quello che sta succedendo nel mondo le persone finalmente hanno cominciato ad ascoltarci. Finalmente abbiamo messo un piede nella porta. Per quanto a lungo ci resteremo dipende da noi. Non lo sappiamo per certo. Ma finalmente stiamo ricevendo attenzione e questa volta possiamo fare la differenza

Così ha dichiarato James al New York Times e in più, per poter aiutare i cittadini americani al 100%, l’associazione si impegna anche a fornire una maggiore consapevolezza di quello che è il voto, in particolar modo per le elezioni del 3 novembre.

Vogliamo che votiate ma vogliamo anche spiegarvi come, dandovi le conoscenze necessarie e facendovi scoprire cosa fanno gli altri per impedirvelo

Campagne di prevenzione verso le fake news e la disinformazione, mirate ad aiutare gli americani in difficoltà perché come dice lo stesso nome dell’associazione, questo è più che un voto.

Play Icon WATCH Il messaggio motivazionale di LeBron James: "Perseguite ogni ambizione, andate lontani" 00:01:08

NBA LeBron James spinge per la ripresa: "Non bisogna rinunciare alla stagione" 19/05/2020 A 08:16