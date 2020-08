Giannis Antetokounmpo et LeBron James, adversaires lors d'un match entre les Milwaukee Bucks et les Los Angeles Lakers, le 19 décembre 2019.

La National Basketball Association ha reso noti tutti i nomi dei vari premi che verranno distribuiti.

Si sa finalmente chi saranno i tre finalisti dell'ambitissimo premio come MVP della Regular Season NBA. Una Regular Season strana, contratta, ora rinchiusa nella "bolla" di Orlando, nel deserto di Disney World. A contendersi la palma del migliore saranno LeBron James, Giannis Antetokounmpo e James Harden.

Ci sono però anche le nomination per gli altri premi che verranno assegnati al termine della stagione regolare.

Concorrono per il Rookie dell'Anno Kendrick Nunn, Ja Morant e Zion Williamson.

Per il Difensore dell'Anno invece se la vedranno Anthony Davis, Rudy Gobert e di nuovo Giannis Antetokounmpo.

Per il Sesto Uomo dell'Anno, in corsa ci sono Montrezl Harrell, Dennis Schroder e Lou Williams.

Il miglior coach invece si deciderà tra questi tre nomi: Mike Budenholzer, Billy Donovan e Nick Nurse.

Chi sarà invece il giocatore più migliorato della lega? Per il Most Improved Player of the Year ballottaggio tra Luka Doncic, Bam Adebayo e Brandon Ingram.

