Il 30 luglio nella "bolla" di Disney World a Orlando, in Florida, la NBA riparte dopo quasi 5 mesi per il lockdown a causa del Coronavirus: 22 squadra alla caccia dei 16 posti playoff e poi la corsa verso il titolo che lo scorso anno è stato vinto da Toronto Raptors.

1 - Quando riprende e quando finisce la stagione 2019-20?

La NBA è ferma dallo scorso 11 marzo per la pandemia. Dal 9 luglio le squadre sono ad Orlando per preparare il via previsto per il 30 luglio con due sfide, Utah Jazz-New Orleans Pelicans e il derby di Los Angeles tra Clippers e Lakers. Dal 9 al 29 le squadre si sono allenate, dal 22 al 28 hanno giocato delle partite di esibizione, una sorta di "preseason". Il calendario prevede il 17 agosto come data di inizio dei playoff, il 15 settembre per l'inizio delle finali di conference e il 30 per gara 1 delle NBA Finals. L'ultima data per chiudere la stagione con gara 7 delle finali è il 13 ottobre.

2 - Dove si gioca?

La NBA si è accordata con Disney per allestire una sorta di "bolla" al ESPN Wide World of Sports Complex, una specie di campus universitario con palestre e hotel all'interno del Disney World Resort di Orlando, in Florida. Scartata l'ipotesi iniziale di Las Vegas, le squadre giocheranno le partite su tre campi, Arena, Field House e Visa Athletic Center, due delle quali saranno coperte dalle telecamere delle TV nazionali. Le squadre sono state distribuite in tre diversi hotel: Grand Destino, Grand Floridian e Yacht Club.

3 - Quante squadre sono a Orlando?

Nella "bolla" sono state invitate 22 squadre, le 16 attualmente ai playoff, più le sei ancora in corsa, 5 a Ovest e una a Est. Ognuna giocherà 8 gare di regular season.

Per l'Ovest Lakers, Clippers, Nuggets, Jazz, Thunder, Rockets, Mavericks, Grizzlies, più Trail Blazers, Pelicans, Kings, Spurs e Suns (6 gare di distanza tra Memphis, 8°, e Phoenix, 13°).

Per l'Est Bucks, Raptors, Celtics, Heat, Pacers, 76ers, Nets, Magic, più gli Wizards (Washington distante 5.5 gare da Orlando, la 10°, Charlotte, è a 7 gare).

Per le restanti 8 squadre, ovvero Warriors, Timberwolves, Hornets, Bulls, Knicks, Pistons, Hawks e Cavs, la stagione è conclusa e sono concentrate sulla preparazione del Draft NBA.

4 - Il pubblico sarà ammesso alle partite? Chi potrà entrare nella bolla?

No, le gare saranno rigorosamente a porte chiuse, senza la presenza di tifosi o pubblico. Per ciascuna squadra saranno ammesse nel "campus" un massimo di 37 persone, tra giocatori e staff. Per questi non saranno ammesse visite di familiari e amici fino al secondo turno dei playoff (31 agosto). Dopo potranno invitare un ospite a testa, che dovrà aver passato una settimana in auto-isolamento ed essersi sottoposto a due test.

L'NBA ha annunciato che l'accesso verrà concesso al massimo a tre rappresentanti di ogni franchigia (comprese le 8 escluse). Persone alle quali verrà garantito il permesso di accedere solo ed esclusivamente alle strutture dove si svolgeranno le gare per attività di scouting o altro. Chiunque voglia presenziare dovrà rispettare stringenti indicazioni medico-sanitarie: dimostrare di essere risultato negativo a un tampone fatto nelle 72 ore precedenti al match.

5 - Che protocollo anti-Covid dovranno seguire i giocatori?

La NBA ha inviato un procollo con 113 pagine da seguire. Ogni giocatore indossa un "MagicBand", un braccialetto di gomma con un chip e con un'immagine di Topolino che funge da chiave della stanza e portafoglio in tutto l'hotel; verrà usato anche per controllare i giocatori per i test del coronavirus. I giocatori hanno anche la possibilità di indossare l'anello Oura, che traccia la temperatura di chi lo indossa, la respirazione e la frequenza cardiaca. Tutti dovranno indossare una mascherina, tranne quando mangiano, quando si allenano o sono nella propria stanza. In casi eccezionali - la nascita di un figlio, gravi questioni familiari, un lutto -, i giocatori potranno lasciare la bolla salvo affrontare un periodo da 4 a 10 giorni di quarantena una volta rientrati.

6 - Come funziona la restante regular season e cos'è il torneo play-in?

Ogni squadra giocherà lo stesso numero di partite di regular season, 8, che servirà per stabilire la classifica finale delle due conference, Ovest e Est. Il torneo play-in serve per assegnare l'ottavo e ultimo posto utile per i playoff: si giocherà soltanto se, al termine delle 8 gare di regular season, la distanza tra ottava e nona sarà superiore a 4 partite; in quel caso ci sarà un doppio confronto: in caso di vittoria dell'ottava squadra nel primo incontro, passerà ai playoff; se invece la nona vincesse la prima gara, le due squadre si affronterebbero di nuovo con in palio l'ultimo posto per la post-season.

7 - Il formato playoff è tradizionale o diverso?

La formula non cambia, è invariata rispetto a quella degli ultimi anni. Una volta stabilite le 16 squadre (8 per conference) che accedono alla postseason, tutte le serie dal primo turno, semifinale di conference, finale di conference e poi finale NBA, si svolgeranno al meglio delle 7 gare.

8 - Quando saranno la Lotteria e il Draft NBA 2020?

La Lotteria per stabilire l'ordine di scelta del Draft è stata fissata per il 20 agosto mentre il Draft vero e proprio andrà in scena il 18 ottobre, 5 giorni dopo l'ultima data possibile per gara 7 delle NBA Finals. Alla Lotteria parteciperanno le 8 squadre escluse dalla "bolla" e le proprie chance si baseranno sulla loro classifica all'11 marzo; le restanti 6 squadre saranno quelle che non parteciperanno ai playoff dopo le 8 gare di Orlando: anche per loro varrà comunque la classifica all'11 marzo. Per le restanti 16, quelle che faranno i playoff, l'ordine di scelta al Draft terrà invece conto delle classifica comprese anche le 8 partite nella "bolla".

9 - Quando aprirà il mercato dei free agent e quando scatterà la stagione 2020-21?

Il 18 ottobre, tre giorni dopo il Draft, inizieranno le trattative con i free agent, tra cui anche gli italiani Gallinari e Belinelli. Un minuto dopo le ore 18 del 18 ottobre (ora di New York) squadre e giocatori potranno avviare le trattative; da mezzogiorno del 23 (ora di New York) potranno esserci gli annunci ufficiali. Per quello che concerne la stagione 2020-21 dovrebbe partire l'1 dicembre: è una data considerata "fluida", probabilmente destinata a cambiare.

10 - I giocatori potranno mandare messaggi a sfondo sociale?

La NBA e l'associazione giocatori hanno concordato una lista di 29 messaggi/slogan sociali che i giocatori potranno scrivere sulla propria maglia al posto del cognome nei primi quattro giorni di gare della bolla di Orlando. Dopodiché i giocatori potranno mantenere il massaggio, ma aggiungendo il cognome sotto il numero. È stato scelto di non usare nomi di vittime di omicidi come George Floyd o Breonna Taylor per non urtare la sensibilità delle famiglie che eventualmente non verrebbero ricordate. Gli italiani Belinelli e Melli useranno la parola "uguaglianza", altri hanno invece già detto che terranno il proprio cognome, come LeBron James e Anthony Davis, poi c'è il caso di Jimmy Butler che ha dichiarato che non scriverà nulla ma lascerà lo spazio vuoto.

