La notizia l’ha rilasciata Shams Charania, il celebrato insider che per The Athletic rivela ogni dettaglio, anche il più nascosto, della NBA: c’è il story7992336calendario della preseasonstory.aspxNone (breve, per la verità), che porterà verso story8004041l’inizio di una stagione diversastory.aspxNone, sia nei tempi (da dicembre a luglio) che nei modi (72 partite e nuovi play-in).

Ogni franchigia giocherà da un minimo di 2 a un massimo di 4 partite prima di entrare nella nuova annata, che è stata preparata in maniera tale da garantire un intervallo soprattutto a quelle squadre che sono state impegnate per tutta l’estate, fino anche ai playoff nella bolla di Orlando. Alcune altre (le otto escluse dalla ripresa perché non più in grado di raggiungere la zona playoff) non giocano invece da marzo, cioè dall’interruzione provocata dal caso di Covid-19 di Rudy Gobert, cui ne sono seguiti svariati altri in tempi brevi.

La stagione regolare prenderà il via il 22 dicembre. Non ci saranno, almeno per ora, bolle, con le varie arene che saranno però nelle condizioni di poter ospitare le partite, sebbene con tutte le misure di sicurezza sanitaria dovute. Di seguito il tweet di Charania, dal quale si desume un assai interessante Lakers-Clippers tanto per iniziare.

