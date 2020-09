E pensare che quella di questa notte appariva come una passeggiata per i Lakers. Dopo un avvio equilibrato, infatti, LeBron e compagni chiudono il primo quarto con 10 punti di vantaggio, che arrivano a toccare anche il +16 nel secondo e nel terzo quarto , con Los Angeles che rischia di crollare nel finale, quando Denver passa dal -8 al +1 in meno di tre minuti.

I Los Angeles Lakers, invece, hanno trovato in Davis quello che non c’era in LeBron James nei secondi 20 minuti del match. Il fenomeno in viola, infatti, nella ripresa mette a referto solo sei punti, perdendo quattro palloni e non dando il solito contributo alla causa. Così, ecco che dopo il dominio del primo tempo i californiani si sono ritrovati sotto di un punto a un nulla dalla fine.